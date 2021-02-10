Ankaralı'dan Yavaş'a Boğaziçi tepkisi!

Boğaziçi'nde Melih Bulu'nun rektör atanması bahane edilerek Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin planı Emniyet mensuplarının titiz çalışması ve vatandaşın yüz vermemesi sebebiyle kısa sürede altüst oldu.



MANSUR YAVAŞ MEKTUP YAZMIŞTI!



Olaylar sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta gaza gelmiş ve provokatörleri arkasına alan, Rektör Melih Bulu'ya istifa çağrısında bulunduğu bir mektup yayınlamıştı. Yaptığı skandal hareket üzerine büyük tepki alan Yavaş, kısa sürede kıvırmış ve 'olaylar Ankara'ya sıçradığı için açıklama yaptım' açıklamasında bulunmuştu.



VATANDAŞTAN TEPKİ VAR!



Yavaş'ın bu sözleri Ankaralı'nın kendisine gösterdiği tepkiyi engelleyemedi. Yavaş'a Ankara'nın pek çok ilçesinden vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Tepkiler Beyaz Ana Haber ekibinin kameralarına yansıdı.