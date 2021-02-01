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Gezi parkı davasında flaş gelişme! Mahkeme 8 sanığa yurt dışı çıkış yasağı getirdi

Gezi Parkı Kalkışması davasında hakkında verilen beraat kararları İstinaf tarafından bozularak yerel mahkemeye gönderilen 9 sanıktan 8’i hakkında, dosyanın gönderilerek yeniden yargılamanın yapılacağı İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “yurt dışına çıkış yasağı” getirildi. Osman Kavala hakkında başka suçtan tutuklu olması nedeniyle bu aşamada herhangi bir tedbir konmasına yer olmadığına hükmedildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Kavala’nın eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey ile yargılandığı dava dosyasının, ve Dolmabahçe’deki Başbakanlık ofisine saldırmaları nedeniyle Yargıtay’da bulunan dava dosyalarının istenmesine karar verdi.

Güncel / 01 Şubat 2021 Pazartesi 13:03
Gezi parkı davasında flaş gelişme! Mahkeme 8 sanığa yurt dışı çıkış yasağı getirdi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (İstinaf) Gezi Parkı davasına ilişkin 9 sanığa verdiği bozma kararı sonrası dosya davanın görüldüğü İstanbul 30. Ağrı Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İstanbul 30. Ağrı Ceza Mahkemesi tarafından tensip zaptı düzenlendi. Mahkeme sanıklar Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekci hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' getirdi. Mahkeme ayrıca 9 sanık arasında yer alan Osman Kavala hakkında başka suçtan tutuklu olması nedeniyle bu aşamada herhangi bir tedbir konmasına yer olmadığına karar verdi.

MAHKEME BARKEY VE KAVALA DOSYASINI İSTEDİ

Bozma kararında Osman Kavala ile eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey'in İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava dosyasının istenmesi gerektiği ifade edilmişti. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi de bozma ilamına uyarak, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nden dava dosyasının incelenmek üzere kendilerine gönderilmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi.

YARGITAY'DAKİ DOSYA DA İSTENDİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi ayrıca bozma ilamında vurgulanan, Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisini işgal eden Çarşı Grubu'na yönelik yapılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın Yargıtay aşamasında olduğu, Yargıtay'ın ilgili ceza dairesinden Çarşı Davasının dosyanın sorulmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararları sonrası, mala zarar vermeden yapılan suç duyurularıyla ilgili bozma kararında yer alan hususları ise yapılacak olan duruşma esnasında değerlendirileceğini vurguladı.

BOZMA SORNASI İLK DURUŞMA 21 MAYIS'TA

Mahkeme tensip zaptında, bozma kararı sonrası yeniden görülecek Gezi Parkı kalkışmasına ilişkin davasının 21 Mayıs tarihinde yapılmasına karar verdi.

Gezi Parkı

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