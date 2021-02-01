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CHP'de Muharrem İnce istifaları! 350 kişi birden ayrıldı...

CHP Yalova teşkilatındaki 350 kişi istifa etti. İstifa eden üyeler, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne katılacağını açıkladı.

Güncel / 01 Şubat 2021 Pazartesi 15:13
CHP'de Muharrem İnce istifaları! 350 kişi birden ayrıldı...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muharrem İnce istifaları yaşanıyor. Partinin Yalova teşkilatındaki 350 kişi istifasını açıkladı. İstifa gerekçesi, Atatürkçü çizgiden uzaklaşılması, HDP ile yakınlaşılması olarak gösterildi.

İstifasını açıklayan isimler topluca Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Partisi'ne katılacağını da bildirdi.

Geçtiğimiz hafta CHP'de 3 vekil istifa etmişti. İstifa eden vekiller arasında CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel de yer almıştı.

Özel, istifasını açıklarken şu çarpıcı ifadeleri kullanmıştı:

Önerilerimize yanıt gelmemesiyle birlikte bu açıklamaları yapma zarureti doğmuştur. Bundan sonraki çabam Atatürk'ün çizdiği yolda yürümek olacaktır. Partim için yapmış olduğum her çalışmadan onur duyuyorum. Ciddi bir uyarı ve işaret fişeği olacağını düşünerek partimizden istifa ediyorum.

3 VEKİL MEKTUP YAZMIŞTI

CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, parti yönetimine mektup yazmış, rahatsızlıklarını ve önerilerini iletmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiye mektup yazılmayacağını, randevu alınması gerektiğini söylemiş, ancak istifaya yaklaşan vekilleri durdurmak için görüşme gerçekleştirmişti.

Vekiller HDP ile yakınlaşmadan rahatsızlıklarını, Atatürkçülükten uzaklaşmadan duydukları endişeyi bildirmiş, istedikleri yanıtı ve karşılığı bulamamışlardı.

Bunun üzerinde de zehir zemberek sözlerle istifa etmişlerdi.

Muharrem İnce

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