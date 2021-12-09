Sokak ortasında eski koca dehşeti: Defalarca bıçakladı! Savunması pes dedirtti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Müzeyyen B. (35), eski eşi Necmettin G. tarafından cadde ortasında bıçakla yaralandı. Müzeyyen B. hastaneye kaldırılırken, saldırgan Necmettin G. ise gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Necmettin G, emniyetteki ifadesinde saldırıyı neden yaptığını anlattı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde yaşandı.İstanbul'da yaşayan Necmettin G., ilçe merkezinde bir yıl önce boşandığı eşi Müzeyyen B. ile karşılaştı.Necmettin G., cadde üzerinde eski eşine bıçakla saldırdı.Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Müzeyyen B. acı içerisinde yardım istedi.Necmettin G. ise elindeki bıçakla tehdit ettiği çevredekilerin yaklaşmasını engelledi.Bu sırada olayı fark eden İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, saldırganı etkisiz hale getirip, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.Şüpheli daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.Yaralanan Müzeyyen B. ambulansla kaldırıldığı Şarkışla İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.Müzeyyen B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.Olayın ardından gözaltına alınan Necmettin G.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.Necmettin G., ilk ifadesinde eski eşini başkasıyla evlenme aşamasında olduğu için bıçakladığını iddia etti.Necmettin G., işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken bir gazetecinin 'Neden yaptınız? sorusuna Necmettin G., 'İhanet' yanıtını verdi.Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.