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2022 Pantone Rengi Nedir? Very Peri Hangi Renk?

Pantone tarafından her sene düzenli olarak yılın rengi belirleniyordu. Bu sene ise ilk defa yeni bir renk üretildi ve yılın rengi olarak seçildi. Peki, Very Peri hangi renk? Very Peri hangi renge benziyor? 2022 Pantone rengi nedir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 9.12.2021 - 16:48 Güncelleme: 9.12.2021 - 16:55 / Editör: Ozge Selin
2022 Pantone Rengi Nedir? Very Peri Hangi Renk?
Her sene küresel renk otoritesi Pantone tarafından belirlenen yılın rengi yeni yılın yaklaşmasıyla beraber belli oldu. Yeni yılın renginin açıklanmasının ardından çoğu kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu kapsamda en merak edilenler arasında 2022 Pantone rengi nedir ve Very Peri rengi neye benziyor soruları yer aldı. Very Peri renginin skalada bulunmaması da birçok kişinin oldukça ilgisini çekti. Böylece Pantone tarafından bu sene için yeni bir renk ortaya çıkarılmış oldu. 2022 Pantone rengi ve Very Peri hangi renk sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirisniz.

2022 Pantone Rengi Nedir?


Küresel renk otoroitesi Pantone tarafından yeni yılın rengi belli oldu. Her sene yıl sonuna sayılı günler kala yılın rengini belirleyen Pantone bu sene de Very Peri isimli bir renk ortaya çıkardı. Rengin normalde bulunan renk skalasında yer almaması ilgili çoğu kişiyi şaşırttı. Bu sebeple en çok merak edilenler arasında 2022 Pantone rengi ve Very Peri hangi renk soruları yer aldı. Pantone Renk Enstitüsü Başkan Yardımcısı Laurie Pressman tarafından açıklamada ''Toplum, rengi kritik bir iletişim biçimi, fikirleri ve duyguları ifade etmenin ve etkilemenin, etkileşim kurmanın ve bağlantı kurmanın bir yolu olarak kabul etmeye devam ediyor. Bu yeni kırmızı-mor tabanlı mavi renk tonunun karmaşıklığı, önümüzde uzanan geniş olasılıkları vurguluyor. Uzun bir izolasyon döneminden çıkarken, Very Peri, günlük yaşam anlayışımızın değiştiği, fiziksel ve dijital yaşamlarımızın daha iç içe geçtiği, içinde yaşadığımız dönüştürücü zamanları temsil ediyor'' ifadeleri kullanıldı. Pantone Renk Enstitüsü'nden Leatrice Eiseman ise ''Pantone 17-3938 Very Peri seçimi, güvenilir ve sevilen mavi renk ailesine yeni bir bakış açısı ve vizyon getiriyor. Very Peri; canlı, neşeli bir tavır ve dinamik bir duruş sergiliyor'' açıklamasında bulundu. Very Peri renginin 'mavinin sadakat ve sabitliğini kırmızının enerjisi ve heyecanıyla harmanladığını' belirten şirket ortaya çıkarılan renk için cesur ve ilhamı teşvik eden canlı, neşeli bir tavır ve dinamik açıklamasında bulundu.

2022 Pantone Rengi Nedir?

Very Peri Hangi Renk?


Pantone tarafından yeni rengin ortaya çıkarılmasının ardından en merak edilen soru ise Very Peri hangi renk oldu. Küresel renk otoritesi Pantone 22 yıllık süreç içerisinde ilk defa renk skalası içerisinden seçmeyi değil yeni bir renk üretmeyi tercih etti. Bu durum hakkında oldukça şaşıran kişiler ise konu hakkında birçok görüş ortaya attı. Çoğu kişi ise rengin neye benzediği hakkında oldukça meraklandı. Mavinin tüm tonlarını barındıran renk mor renge de benziyor. Şirket tarafından Very Peri rengi ile ilgili olarak açıklananlar ise şu şekilde;

-Veri Peri 'kaygısız bir güven ve üretken ruhumuzu canlandıran cesur bir merak' uyandırır,

-Yeni bir vizyon açarak, olasılıklar manzarasını değiştirmeye yardımcı olur,

-Anın ve dünyanın içinden geçmekte olduğu geçişin bir sembolüdür,

-Renk, modern yaşamın kaynaşmasını ve dijital dünyadaki renk trendlerinin fiziksel dünyada nasıl tezahür ettiğini ve bunun tersini gösterir.


2022 Pantone Rengi Nedir?

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