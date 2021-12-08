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Stokçuluk Ne Demek? Stokçuluk Yasak Mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından stokçularla mücadele edileceğinin belirtilmesinin ardından çoğu kişi stokçuluk nedir sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, stokçuluk nedir? Stokçuluk yasak mı? Stokçuluk günah m? İşte merak edilenler...

Ekleme: 8.12.2021 - 13:53 Güncelleme: 8.12.2021 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Stokçuluk Ne Demek? Stokçuluk Yasak Mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti sonrası yaptığı konuşmada stokçuluk hakkında söyledikleri birçok kişi tarafından merak edildi. Bu sebeple stokçuluk nedir ve stokçuluk yasak mı soruları birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı. Artan döviz kuruyla beraber stokçuluk tekrar gündeme gelmeye başladı. En son tüm dünyayı etkisi altına alan virüs sebebiyle de konu hakkında çalışmalar başlatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamasıyla alakalı olarak gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti. Bu sebeple çoğu vatandaş stokçuluk yasak mı ve stokçuluk nedir sorularına cevap aramaya başladı. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde de stokçuluk günah mı sorusu oldukça merak edilen sorular arasında yer alıyor. Konu hakkında daha fazla bilgi için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Stokçuluk Nedir?


Stokçuluğun ve fahiş fiyatların ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı konuyla alakalı açıklamada bulundu. Bu açıklamanın ardından çoğu vatandaş stokçuluk ne demek ve stokçuluk nedir sorusuna cevap aramaya başladı. Stokçu kelimesi TDK tarafından ‘stok yapan kimse, istifçi' olarak belirtiliyor. Son zamanlarda döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle stokçuluk yapılmaya balandı. Fiyatların artmasını fırsat bilerek malları satışa koymamak stokçuluk anlamına geliyor. Bu sebeple toplumun da zarar görmesine neden olan stokçuluk için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklama geldi. Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

'Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız.'


Stokçuluk Nedir?


Stokçuluk Yasak Mı?


Stokçuluk hakkında yapılan açıklamaların ardından stokçuluk yasak mı ve stokçuluk günah mı sorusu oldukça merak edildi. Konunun gündeme gelmesinin ardından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan stokçuluk ve fahiş fiyat uygulaması hakkında tedbirlerin alındığını ve tespit edildiğinde cezai işlemlerin başlatılacağını belirtti. Diyanet tarafından da stokçuluk günah mı sorusuna şu şekilde cevap geldi;

“Çalışmak, hayatımıza huzur ve bereket getirir. Allah'ın verdiği aklı, bedeni ve yüreği kullanarak, O'nun razı olacağı işlerde çalışmak, kul için şereftir. Mümin, sürekli kendini yenilemeli, “iki günü eşitse zararda olduğunu” bilmelidir.Dinimiz, tembelliği, sorumsuzluğu, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü sahtekârlık girişimini yasaklar. Toplumun ahlâkî değerlerini hiçe sayarak güven ve huzurunu bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve alışverişte hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s.), “Sizden birinizin urganını alıp dağa giderek bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır.” buyurmuştur.”


Stokçuluk Nedir?


Ayrıca konu hakkında merak edilen stokçuluk yasak mı sorusu da sık sık araştırılıyor. TCK'nın 240. maddesinde ise Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.' ifadeleri yer alır.

28 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmenliği Denetim ve Ceza Hükümleri bölümünde yer alanlara göre ise konu hakkında şu açıklamalar belirtilmiştir;

“Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarının tespit edilmesi halinde bu faaliyetleri yapan kişi ve kurumlara fiyat artışı için on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına, stokçuluk için elli bin Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası Kurul tarafından verilir.”

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