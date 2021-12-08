Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den 'ASELSAN' açıklaması

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan ASELSAN'ın satılacağı yönündeki haberler Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından da yalanlandı. Dün de ASELSAN'dan açıklama yapılarak iddialar yalanlanmıştı."ASELSAN'IN SATILACAĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALAR DEZENFORMASYONDUR"İsmail Demir, ASELSAN'ın açıkça hedef alındığı iddialar ile ilgili yaptığı açıklamada, daha önceki iddiaları hatırlattı. Demir, bir kez daha çarpıtmanın devrede olduğunu belirtti, "Dezenformasyonun bir parçasıdır." dedi.ASELSAN'DAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİAçıklamada, "Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir geçerlilik payı taşımamaktadır" denildi.ASELSAN'ın satılacağını ilişkin gerçek dışı iddilar ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı şirketin tüm hukuki haklarını saklı tuttuğu vurgulandı.