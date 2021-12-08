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Barınma Yardımı Nasıl Alınır? Barınma Yardımı Ne Kadar?

Barınma yardımı çoğu vatandaşın araştırdığı konulardandır. İhtiyacı olan kişilere bakanlık tarafından verilen destek ödemesi hakkında birçok detay merak ediliyor. Peki, barınma yardımı nasıl alınır? Barınma yardımı ne kadar? Barınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 8.12.2021 - 14:32 Güncelleme: 8.12.2021 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Barınma Yardımı Nasıl Alınır? Barınma Yardımı Ne Kadar?
Barınma yardımı çoğu vatandaş tarafından merak ediliyor. Devlet tarafından yardıma muhtaç kişilere verilen barınma yardımı çoğu kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Barınma yardımı nedir ve barınma yardımı nasıl alınır bu sebeple oldukça merak ediliyor. Barınma yardımından faydalanabilmek için bazı şartların uygun olması gereklidir. Bu sebeple bu durumdan yararlanmak isteyen çoğu kişi barınma yardımı şartları sorusuna cevap arar. Barınma yardımı nasıl alınır ve barınma yardımı hakkında daha fazla bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Barınma Yardımı Nedir?


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara destek amacıyla verilen barınma yardımı hakkında birçok araştırma yapılıyor. Bu kapsamda en merak edilen sorular arasında barınma yardımı nedir ve barınma yardımı nasıl alınır soruları bulunuyor. Barınma yardımı için bazı koşulların sağlanması gerekir. Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından verilen destek ödemesi için 18 yaşından büyük olmak ilk kurallardan biridir. Barınma yardımından faydalanmak için yaşanmayacak kadar eski v sağlıksız yerlerde yaşıyor olması gerekir. Bu evlerde yaşayan ailelere ve kişilere de bakım, onarım ve betonarme ev yapımı hakkında destek sağlanır. Doğal afetler sonucunda evleri zarar gören vatandaşlara da destek ödemesi ve benzeri yardımlar yapılır. Prefabrik ev yapımı da bu yardımlar arasında yer alır.


Barınma Yardımı Nedir?

Barınma Yardımı Şartları Nelerdir?


Barınma yardımını duyan kişiler genellikle barınma yardımı şartları hakkında birçok detayı araştırmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerekli görülen şartlara uyumlu olan kişiler bu konu hakkında destek almaya hak kazanır. Bu şartlara uyum sağlanıp sağlanmadığı da Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından denetlenerek kontrol edilir. Barınma yardımı için gerekli olan ilk madde hanenin gelirinin asgari ücretin 3’'te 1’inden az olması gerekir. Ayrıca dul olmak, engellilik, yaşlılık gibi durumlardan birinin de bulunması destek ödemesi için gereklidir. Ayrıca evin tam hisseli tapusunun da yardım isteyen kişiye ait olması bu kapsamda gerekli olan şartlar arasında yer alır.

Barınma Yardımı Nasıl Alınır?


Barınma yardımı hakkında oldukça araştırılan konulardan biri de barınma yardımı nasıl alınır sorusudur. Barınma yardımı almak için Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na başvuru yapmanız gerekir. Başvuru için gittiğinizde yanınızda kimlik kartınızın olması da önemli durumlardandır. Ardından muhtaçlık seviyesinin tespit edilmesiyle gerekli olan yardımlar için işlemler başlatılır. Bu sebeple çoğu kişi gerekli koşullara uyum sağlayıp sağlamadığını araştırarak ilgili kuruma başvurmalıdır. Aksi takdirde ev tapusu olmayan ve şartları sağlamayan kişilere barınma yardımı yapılmaz.


Barınma Yardımı Nedir?

Barınma Yardımı Ne Kadar?


Barınma yardımına ihtiyacı olan çoğu kişi barınma yardımı ne kadar sorusuna cevap arar. Barınma yardımı eşya veya nakit para yardımı olarak gerçekleştirilir. Nakit olarak yaklaşık 20 bin TL destek sağlanabilir. Prefabrik ev yapmak için ise bu sayı 30 bin TL’ye çıkar. Betonarme ev için ise verilecek destek ödemesi 40 bin TL’dir. Barınma yardımı için gerekli şartların sağlandığından emin olunması bu konuda büyük önem taşır.

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