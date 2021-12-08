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8 Aralık Kabine Toplantısı Saat Kaçta? Kabine Toplantısı Kararları Ne Zaman Açıklanacak?

Bugün gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı hakkında birçok detay merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı'nda neler görüşülecek? Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Ekleme: 8.12.2021 - 16:31 Güncelleme: 8.12.2021 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
8 Aralık Kabine Toplantısı Saat Kaçta? Kabine Toplantısı Kararları Ne Zaman Açıklanacak?
Kabine toplantısının bugün yapılacağını duyan çoğu vatandaş konu hakkında araştırmalara başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde belirli aralıklarla düzenlenen kabine toplantısının bugün de gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bütün vatandaşlar toplantı sonrası Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Bu sebeple kabine toplantısı ne zaman ve kabine toplantısı saat kaçta sorusu gün içerisinde oldukça aratıldı. Kabine toplantısı kararları açıklandı mı sorusu ve konu hakkında daha fazla bilgi için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.


Kabine Toplantısı Ne Zaman? Kabine Toplantısı Saat Kaçta?


Belirli aralıklarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen kabine toplantısının bugün de yapılması bekleniyor. Her toplantı sonrası alınan kararların açıklanması sebebiyle çoğu vatandaş toplantıyı yakından takip ediyor. Bugün toplantıda konuşulacak konular arasında asgari ücret ve stokçuluk yer alıyor. Gündemde yer alan ve oldukça tartışılan konular hakkında bir karara varılması bekleniyor. Bu sebeple kabine toplantısı ne zaman ve kabine toplantısı saat kaçta soruları en sık aratılanlar arasında bulunuyor. Ayrıca Omicron varyantıyla alakalı olarak da açıklamaların yapılacağı tahmin ediliyor. Kabine toplantısının gün içerisinde gerçekleştirileceği de belirtilenler arasındadır. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıklayacak.


Kabine Toplantısı Ne Zaman? Kabine Toplantısı Saat Kaçta?

Kabine Toplantısı’nda Neler Görüşülecek?


Kabine Toplantısı’nda diplomatik ilişkilerin konuşulacağı belirtilenler arasında yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan Türkiye'ye gelmesinin ardından Katar’ı ziyaret eden Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomatik ilişkileri konuşacağı tahmin ediliyor. Koronavirüs salgını ve son yaşananlar hakkındaki detaylara da toplantı içerisinde yer verilecek. Aşılamanın ne yönde ilerlediği ve Omicron varyantı hakkındaki gelişmelerin de aktarılması bekleniyor. Toplantıda yer alan ve herkesin oldukça merak ettiği konulardan bir diğeri de asgari ücret. Bugün asgari ücret görüşmelerinin yapılmasının ardından çoğu kişi konuyla alakalı gelişmeleri merak ediyor. Bir önceki konuşmada asgari ücretle ilgili olarak Başkan Erdoğan şu açıklamada bulunmuştu;

"Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, iş verenin de bu alınan kararla memnun olması lazım.

Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Şimdi bizim burada hem işçinin emeğine, iş verenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. İnşallah sadece bu dönemde alınacak karar değil, bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber yolumuza devam edeceğiz"


Kabine Toplantısı Ne Zaman? Kabine Toplantısı Saat Kaçta?

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