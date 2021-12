Prof. Dr. Teoman Duralı kimdir? Prof. Dr. Teoman Duran Neden Öldü?

Prof. Dr. Teoman Duralı Neden Öldü?

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Kimdir?

Prof.Dr. Teoman Duralı'nın acı haberinin sosyal medya üzerinden duyurulmasıyla çoğu kişi büyük yasa boğuldu. Vefat haberinin ardından sevenleri oldukça üzelerek taziye mesajları yayınladı.Teoman Duralı felsefe profesörü olmasının yanı sıra biyolog ve birçok felsefe konusunda kitap yazmış önemli düşünürler arasında yer alır. Vefat haberinin sosyal medyada duyulmasının ardından çoğu kişisorusuna cevap aramaya başladı. Ayrıcavesorularına cevap almak için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı'nın sosyal medya üzerinden ölüm haberinin gelmesiyle beraber çoğu kişi konu hakkında taziye mesajlarını yayınladı. Sevenleri acı haberin ardından yasa boğulurken şaşkınlığa uğrayan kişilerorusuna cevap aramaya başladı. Dün gece saatlerinde hayat veda eden Duralı 74 yaşındaydı. Kanser hastalığına bağlı olarak iki ameliyat geçiren Duralı daha fazla mücadele edemeyerek kansere yenik düştü. Prof Dr. Şaban Teoman Duralı'nın cenazesi ise bugün kaldırıldı.1947 senesinde dünyaya gelen Teoman Duralı aslen Zonguldaklıdır. Lisans ve lisansüstü öğrenimlerini Felsefe, Antropoloji, Biyoloji alanlarında tamamlayarak “Çağdaş Düşüncede Canlı Sorunu” çalışmasıyla 1977 yılında doktor, 1982 yılında doçent olarak görevine devam etti.1977 senesinden 2015 yılına kadar İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapıyordu. 2009- 2016 yılları arasında Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı olarak çalışmıştır. 2017 yılından beri İbn Haldun Üniversitesi'nde akademik alanında çalışmalar yürütüyordu.Teoman Duralı hakkında en çok merak edilen konulardan biri de yazdığı kitaplardır. Özellikle felsefe ve tarih alanında oldukça kaliteli kitaplar yayınlayarak ülkenin gelişimine katkı sağlamıştır. Teoman Duralı tarafından yazılan kitaplar şu maddeler halinde sıralanabilir;-Felsefe-Bilime Giriş-Çağdaş Küresel Medeniyet / Anlamı-Gelişimi-Konumu-Çağdaş Küresel Medeniyet-Teoman Duralı'yla Üç Konuşma / Bilim - Felsefe - Evrim Teorisi-Sorun Çağının Anatomisi-Deniz ve Kaşiflik-Omurgasızlaştırılmış Türklük-Sorun Çağının Anatomisi - Çağımızın Felsefece Teşrihi-Çağdaş Küresel Medeniyet-Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu-Felsefe-Bilimin Doğuşu-Kutadgubilig Türkçenin Felsefe Sözlüğü-Canlılar Sorununa Giriş / Biyoloji Felsefesiyle İlgili Çalışmalar-Biyoloji Felsefesi / Canlı ve Kültür Sorunlarını Araştırma Alanı-Yeniçağ Avrupa Medeniyetinden Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyetine-Gılgamış Destanı (Giriş İle Tercüme)-A New System of Philosophy-Science from the Biological Standpoint-Çağdaş Küresel Medeniyet-Sorun Nedir?-Canlılar Sorununa Giriş-Biyoloji Felsefesi-Felsefe-Bilim Nedir?-Aklın Anatomisi Salt Aklın Eleştirisinin TeşrihiAcı haberin sosyal medya üzerinden duyurulmasıyla çoğu seveni bu platformlardan taziye ve başsağlığı dileklerini iletti. İşşte bazı önemli mesajlar;-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: Büyük bir alim, kıymetli bir felsefeci göçtü bu dünyadan. İnsanlık biraz daha eksik artık. Teoman Duralı hocamıza Allah rahmet eylesin. Fikir namusunun abidelerindendi. Mekanı cennet olsun. Fikir çilesiyle yoğrulmuş onurlu duruşu hep bizimle olacak”-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Büyük bir hayat son buldu. Biyoloji Felsefesi konulu teziyle felsefe doktoru olan, eserleri ve yetiştiği yeni felsefecilerle öncü akademisyenler arasında yer alan PROF. DR. TEOMAN DURALI artık aramızda değil. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.”-TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Fikir dünyamızın özgün ve zirve ismi, akademimizin müstesna hocası Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'nın vefâtını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize, talebelerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Cenâb-ı Allah makamını âli, mekânını cennet eylesin”-İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Acımız büyük. Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'yı kaybettik. Yersiz, yurtsuz değildi. Yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti, mücadele verdi. Mekanınız cennet olsun kıymetli Hocam. Biliyoruz ki eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak…”-Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Muhterem hocam Teoman Duralı bey ebediyete yürüdü. Aklıyla, kalbiyle, duygusu ve duruşuyla nasıl da güzel bir insandı. Üniversite yıllarımın en güzel derslerini onunla yaptık. İlminden, irfanından her zaman feyiz aldım. Allah gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun.”-Yazar Nuriye Çakmak Çelik: “Benim güzel hocam. Şaban Teoman Duralı hocamız vefat etti. Oğlu ve asistanı Ayşe hanımdan teyit alındı. Başımız sağ olsun.”