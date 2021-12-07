Hatırlatma Dozu Nedir? Hatırlatma Dozu Kimlere Yapılır?

Hatırlatma Dozu Nedir?



Hatırlatma Dozu Kimlere Yapılacak?



Hatırlatma Dozu Ne Zaman Yapılacak?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mRNA aşısı olan riskli gruptaki vatandaşlarınolması gerektiğini açıklamıştı. Bunun üzerine 4 Kasım'dan itibaren sisteme tanımlanan kişilere hatırlatma dozu uygulanmaya başladı. Bunun üzerine vatandaşlar '?' sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İştena dair tüm detaylar...Üçüncü aşı için hatırlatma dozu; bu, rapel doz veya tekrarlanan aşılama denilen bir kavramdır. Aşılamadan belli bir süre sonra vücudumuzdaki antikor seviyesi düşecektir.Vücutta bu indirgenmiş antikorların üretimini sağlamak için hatırlatma dozu dediğimiz bir çeşit aşılama yapılarak vücudun uyarılması sağlanır. hafıza hücreleri Kandaki virüse karşı antikor seviyesini korumaktır. Türkiye'de şu anda aktif olmayan aşı uygulaması; iki doz Sinovac aşısı veya BioNTech mRNA aşısı yaptıranlar, son kullanma tarihinden sonra üçüncü doz aşı için başvurabilirler.65 yaş ve üstü kişiler, kanser ve kronik hastalıkları olanlar, ciddi hastalık öyküsü olanlar veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullananlar, yüksek maruziyet ve yüksek risk taşıyan kişiler önümüzdeki birkaç gün içinde üçüncü doz aşıyı yaptırabilecekler.Üçüncü dozu aşı takviminin tamamlanmasından 6 ay sonra öneriliyor. Üçüncü doz aşı tek doz olarak planlanacaktır. Bu şekilde, devam eden pandemi sırasında amaç, insanların koronavirüse karşı bağışıklığını daha da artırmak ve vücudun olası mutasyonlara karşı korumasını artırmaktır.