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Hatırlatma Dozu Nedir? Hatırlatma Dozu Kimlere Yapılır?

Hatırlatma dozu, Bilim Kurulu Toplantısında alınan kararlar arasında yer alıyordu. Bunun üzerine mRNA aşısı olan risk grubundaki kişilere hatırlatma dozu uygulanmaya başladı. Peki Hatırlatma Dozu Nedir? Hatırlatma Dozu Kimlere Yapılır?

Ekleme: 7.12.2021 - 11:10 Güncelleme: 7.12.2021 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Hatırlatma Dozu Nedir? Hatırlatma Dozu Kimlere Yapılır?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mRNA aşısı olan riskli gruptaki vatandaşların hatırlatma dozu olması gerektiğini açıklamıştı. Bunun üzerine 4 Kasım'dan itibaren sisteme tanımlanan kişilere hatırlatma dozu uygulanmaya başladı. Bunun üzerine vatandaşlar 'Hatırlatma Dozu Nedir? Hatırlatma Dozu Kimlere Yapılır?' sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte hatırlatma dozuna dair tüm detaylar...

Hatırlatma Dozu Nedir?


Üçüncü aşı için hatırlatma dozu; bu, rapel doz veya tekrarlanan aşılama denilen bir kavramdır. Aşılamadan belli bir süre sonra vücudumuzdaki antikor seviyesi düşecektir.Vücutta bu indirgenmiş antikorların üretimini sağlamak için hatırlatma dozu dediğimiz bir çeşit aşılama yapılarak vücudun uyarılması sağlanır. hafıza hücreleri Kandaki virüse karşı antikor seviyesini korumaktır. Türkiye'de şu anda aktif olmayan aşı uygulaması; iki doz Sinovac aşısı veya BioNTech mRNA aşısı yaptıranlar, son kullanma tarihinden sonra üçüncü doz aşı için başvurabilirler.

Hatırlatma Dozu Nedir? Hatırlatma Dozu Kimlere Yapılır?

Hatırlatma Dozu Kimlere Yapılacak?


65 yaş ve üstü kişiler, kanser ve kronik hastalıkları olanlar, ciddi hastalık öyküsü olanlar veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullananlar, yüksek maruziyet ve yüksek risk taşıyan kişiler önümüzdeki birkaç gün içinde üçüncü doz aşıyı yaptırabilecekler.

Hatırlatma Dozu Ne Zaman Yapılacak?


Üçüncü dozu aşı takviminin tamamlanmasından 6 ay sonra öneriliyor. Üçüncü doz aşı tek doz olarak planlanacaktır. Bu şekilde, devam eden pandemi sırasında amaç, insanların koronavirüse karşı bağışıklığını daha da artırmak ve vücudun olası mutasyonlara karşı korumasını artırmaktır.


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