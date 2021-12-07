Etkisiz hale getirilen teröristin evinde dikkat çeken görüntü!

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca, Şanlıurfa, Bozova, Hacılar köyünde bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun saklandığı bilgisine üzerine operasyon gerçekleştirildi.Emniyet İHA destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.Etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun örgütün sözde GAP RIha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç olduğu tespit edildi.Etkisiz hale getirilen terörist Ferhat Tunç'un evinde incelemede bulunan güvenlik birimleri duvarlarda kırmızı boya ile HDP yazısı yazıldığını gördü. Ayrıca 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Soylu, 'PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar(K) Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü; İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerimizin operasyonuyla ölü ele geçirildi.Uzun zaman, çok titiz çalışma. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin' şeklinde paylaşımda bulundu.