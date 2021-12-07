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Etkisiz hale getirilen teröristin evinde dikkat çeken görüntü!

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda GAP RIHA eyalet sorumlusu "Rubar" kod adlı Ferhat Tunç etkisiz hale getirildi. Terörist Ferhat Tunç'un evinin duvarındaki HDP yazısı dikkat çekti.

Etkisiz hale getirilen teröristin evinde dikkat çeken görüntü!
Ekleme: 7.12.2021 - 15:57 Güncelleme: 7.12.2021 - 16:06 / Editör: Ozge Selin
Etkisiz hale getirilen teröristin evinde dikkat çeken görüntü!
Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca, Şanlıurfa, Bozova, Hacılar köyünde bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun saklandığı bilgisine üzerine operasyon gerçekleştirildi.

GAP RIHA EYALET SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Emniyet İHA destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.



Etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun örgütün sözde GAP RIha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç olduğu tespit edildi.



DUVARLARDA HDP YAZISI

Etkisiz hale getirilen terörist Ferhat Tunç'un evinde incelemede bulunan güvenlik birimleri duvarlarda kırmızı boya ile HDP yazısı yazıldığını gördü. Ayrıca 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.



BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Soylu, 'PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar(K) Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü; İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerimizin operasyonuyla ölü ele geçirildi.



Uzun zaman, çok titiz çalışma. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin' şeklinde paylaşımda bulundu.
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