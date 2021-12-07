  • USD: 13,77 - 13,80
  • EURO: 15,55 - 15,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çöplükte kız bebek cesedi bulundu! Acı gerçek otopside ortaya çıktı!

Kan donduran olay Eskişehir'de yaşandı. Çöplükte cesedi bulunan kız bebeğin, ön otopsi sonucu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları

Çöplükte kız bebek cesedi bulundu! Acı gerçek otopside ortaya çıktı!
Ekleme: 7.12.2021 - 13:51 Güncelleme: 7.12.2021 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Çöplükte kız bebek cesedi bulundu! Acı gerçek otopside ortaya çıktı!
Eskişehir-Seyitgazi yolunda bulunan şehir çöplüğünün atık ayrıştırma tesisinde çalışanlar tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde çıplak şekilde bebek cesedi bulundu.


İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında kız bebeğin cesedini, otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada göbek bağı üzerinde bulunan bebek, DNA tespit ve ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışmalar sonrasında kız bebeğin cesedi yasal süresinin dolmasının ardından jandarma ekipleri tarafından ESOGÜ Hastane morgundan alınarak, Asri Mezarlığına getirildi. Burada jandarma ekipleri ile belediye ekipleri kimsesiz bebeği toprağa verdi.


Otopsisi yapılan bebeğin, doğumdan sonra yaşadığı tespit edildi. Göbek bağı kesilmesinin ardından başına aldığı sert darbe sonucunda kafa travmasına bağlı hayatına kaybettiği ise otopsi sonucunda belirlendi. Bebeğin ölüm tarihi ise bulunmasından 2 gün önce, yani 10 Kasım 2021 olduğu tespit edildi. Buna bağlı olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kasten Öldürme ve Cinayet' suçlarından soruşturma başlatıldı.


DNA örneğinin alınmasının ardından ekipler sonuçları bekliyor. Jandarma ve polis ekipleri şehir merkezinde bulunan konteynerler ile bebeğin getirildiği tahmin edilen çöp arabasının bulunduğu bölgelere yoğunlaştı.


Olayın cinayet olduğunun ortaya çıkmasının ardından DNA sonucu anne ve babanın belirlenmesini sağlayacak. Binlerce kameranın incelemesi devam ederken, bebeği çöp konteynerine atan şüphelinin eşkalini bulma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan bebek ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan detaylı raporun gelmesi beklendiği öğrenildi.
Başkan Erdoğan ile Katar Emiri El Sani'den kritik görüşme: Katar ile iş birliğini güçlendirecek 15 anlaşmaya imza atıldı
Asgari ücret zammı için önemli toplantı başladı: 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Çöplükte kız bebek cesedi bulundu! Acı gerçek otopside ortaya çıktı!
Ankara Büyük Şehir Belediyesi şirketlerinden ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi batıyor
CHP'li Tümdeniz Çelebi yine tehdit etti küfürler savurdu! 'Mafyavari bir başkan yardımcısı kabul edilemez'
Seçim yasası düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı
NASA'nın yeni astronot adayları arasında Adanalı bir isim yer alıyor!
Bayraktar TB2'ye sızmaya çalıştılar!
Almanya’da Müslüman kadının vatandaşlık başvurusuna erkek yetkiliyle tokalaşmadığı için ret
Yemeksepeti Çöktü Mü? Yemeksepeti'ne Neden Girilmiyor?
İmamoğlu ve Yavaş Mersin mitingine neden katılmadı? CHP'de yaşanan kriz kulisleri hareketlendirdi
Bitrota'nın sahiplerinden K.A yakalandı!
ABD'yi tedirgin eden hamle: Rusya savaşa mı hazırlanıyor?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi sonrası tepkiler tutanaklara yansıdı
Hastane çalışanı David Fuller, morgda ölülere tecavüz etti! Canavarın kurbanları arasında Türk kızı Azra Kemal de var.
3.5 milyon memura müjdeli haber: Kamu çalışanlarına ek zam geliyor!
Marketlerin yeni stokçuluk oyunu! Yağlar ortada yok!
TÜGVA kumpasında perde aralandı! Her şeyi Whatsapp grubunda paylaşmışlar!
DHKP-C'deki iç hesaplaşma çözülmeyle bitti! 126 ismi deşifre etti
İki bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldı: İki semptom görüldü
Kasım ayında yatırımcısına en çok külçe altın kazandırdı

Kasım ayında yatırımcısına en çok külçe altın kazandırdı

1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!

1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!

OGG ABD'de fuarda yer alacak

OGG ABD'de fuarda yer alacak

Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

WhatsApp durumuna hapis talebi!

WhatsApp durumuna hapis talebi!

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu