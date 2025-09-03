  • USD: 41,08 - 41,15
İBB Yolsuzluk Soruşturması Kapsamında İki Belediyeye Operasyon !

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB’ye yönelik ‘Yolsuzluk’ soruşturması kapsamında Avcılar ve Beşiktaş Belediyesine yönelik operasyonda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekleme: 3.09.2025 - 10:10 Güncelleme: 3.09.2025 - 10:15 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: Sabah
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında Avcılar Belediyesinden 5 Beşiktaş Belediyesinden de 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Kararın ardından harekete geçen polis ekipleri daha önce yapılan temizlik ihalelerinde veri kontrol işletmeni oldukları öne sürülen şüphelileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.