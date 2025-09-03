İBB Yolsuzluk Soruşturması Kapsamında İki Belediyeye Operasyon !

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında Avcılar ve Beşiktaş Belediyesine yönelik operasyonda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında Avcılar ve Beşiktaş Belediyesine yönelik operasyonda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında Avcılar Belediyesinden 5 Beşiktaş Belediyesinden de 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.Kararın ardından harekete geçen polis ekipleri daha önce yapılan temizlik ihalelerinde veri kontrol işletmeni oldukları öne sürülen şüphelileri gözaltına aldı.Gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.