CHP'de Sular Hiç Durulmuyor ! Yine Skandal...

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen CHP delege seçimleri, usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldi.İddialara göre, yerel seçim öncesinde belediyede iş vaadi verilen ve sonrasında işe alınan kişiler CHP'ye üye yapıldı.31 Ağustos Pazar günü yapılan delege seçimlerinde, belediye personeline Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza'nın desteklediği turuncu listeye oy vermeleri için mobbing uygulandı.Belediye personeli, minibüslerle seçim yerlerine götürülürken tek tek mühürlü zarflar dağıtıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Zarfların sayısı ve kimlere verildiği belli olurken, sandık sonrası turuncu listeye ait oy pusulasının eksiksiz çıkıp çıkmadığı da kontrol edildi.Beyaz liste adayı Merve Polat, ortaya çıkan skandal görüntüler sonrası İlçe Seçim Kurulu'na itiraz edip etmeyeceğini değerlendirmekte. Bazı üyeler ise Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmayı planlıyor.Bandırma Belediye Başkanlığı ve CHP Bandırma İl Başkanlığı ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.