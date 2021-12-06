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Beyaz Gazete
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Sigaraya 5 lira zam geldi iddiası

Bugün itibarıyla Philip Morris grubundaki sigaralara 5 lira zam gelecek iddiası gerçeği yansıtmıyor.

Ekleme: 6.12.2021 - 08:51 Güncelleme: 6.12.2021 - 08:51 / Editör: Ozge Selin
Sigaraya 5 lira zam geldi iddiasıHer yılın başında olduğu gibi sigarada ÖTV ve maktu vergi oranları bu yıl da düzenlenmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte sigara şirketlerinden üst üste zam kararları beklenirken geçtiğimiz gün Philip Morris grubundaki sigaralara fahiş zam geldi iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu.

5 LİRA ZAM
Sosyal medyada son yayılan haberlerde Marl, Parl, Mur, Chst, gibi sigaralara 5 TL zam geldiği iddia edildi.

Zam yapıldığı iddia edilen Marl 17 TL’den 22 TL’ye, Parl fiyatı da 19.50 TL’den 24.50 TL’ye çıktığı belirtildi.

"İTİBAR ETMEYİNİZ"
Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Tekel Bayii Başkan'ından yapılan açıklamada "Zamlı haberlere haberlere itibar etmeyiniz." uyarısı yapıldı.
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