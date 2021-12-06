Meral Akşener: 28 Şubat döneminde başı açık bir kadın başörtüsüne el uzatmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin de destek verdiği 28 Şubat dönemine ilişkin konuştu. Akşener, "Kadının başörtüsü üzerinden bir kavga vardı ’başı açık, kapalı’ diye. O zaman o kadınlar birbirlerine düşmediler. Başı açık kadın başı kapalı kadının başörtüsüne elini uzatmadı." dedi. Akşener'in bu sözleri o dönemde başörtülü olduğu için "Kes sesini. Konuşmaya hakkın yok" denilerek mezuniyet töreninde saldırıya uğrayan Zöhre Uçar ve Hülya Öztaş'ı akıllara getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım törenine katıldı.Burada yaptığı konuşmada Akşener, kendisinin İçişleri Bakanı olduğu 28 Şubat dönemine atıfta bulunarak 'Kadının başörtüsü üzerinden bir kavga vardı 'başı açık, kapalı' diye. O zaman o kadınlar birbirlerine düşmediler. Başı açık kadın başı kapalı kadının başörtüsüne elini uzatmadı.' açıklamasında bulundu.Akşener'in bu sözleri Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Hemşirelik Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenindeki saldırıyı akıllara getirdi.Başörtülü oldukları için törene katılmalarına izin verilmeyen öğrenciler Zöhre Kınık ve Hülya Öztaş, 'Kes sesini. Konuşmaya hakkın yok' denilerek sahneden indirilmişti.Akşener ise o dönemde yaptığı bir açıklamada 28 Şubat kararları için 'Uygulanması gerektiğine gönülden inanıyorum, kıyafet yasası da uygulanacak' demişti.