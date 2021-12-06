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Mehmet Dinçerler Kimdir? Hadise'nin Sevgilisi Mehmet Dinçerler Kaç Yaşında?

Dün gece yapılan 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Hadise'nin yaptığı teşekkür konuşması sonrası en çok aratılan isimler arasında Mehmet Dinçerler yer aldı. En sık sorulan sorular arasında ise Mehmet Dinçerler kimdir yer alıyor. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında? Mehmet Dinçerler nereli? Mehmet Dinçerler Ne İş Yapıyor? İşte merak edilenler...

Ekleme: 6.12.2021 - 11:24 Güncelleme: 6.12.2021 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Dinçerler Kimdir? Hadise'nin Sevgilisi Mehmet Dinçerler Kaç Yaşında?
Dün yapılan 47. Altın Kelebek Ödül Töreni’nde En İyi Kadın Şarkıcı kategorisinde Hadise ödül alan isim oldu. Sahneye çıktıktan sonra teşekkür konuşması yapan ve sevgilisi Mehmet Dinçerler’e de teşekkürlerini iletmesinin ardından çoğu kişi Mehmet Dinçerler hakkında araştırma yapmaya başladı. Ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler dün geceden sonra oldukça konuşulan isimler arasında yer aldı. Özellikle Mehmet Dinçerler kimdir ve Mehmet Dinçerler nereli soruları sık sık aratılanlar arasında yer alıyor. Mehmet Dinçerler kimdir sorusunun cevabı ve daha fazla bilgi için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Mehmet Dinçerler Kimdir?


Mehmet Dinçerler 1988 Gaziantep doğumludur. Aslen de Gaziantepli olan Dinçerler oğlak burcudur. Oldukça popüler kahve markasına sahip olan Mehmet Dinçerler Gloria Jeans Türkiye CEO’sudur. Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğlu olan Mehmet Dinçerler’e babası Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın alarak teslim etti. Türkiye’de tutunamayan Gloria Jeans markasını satın aldıktan sonra oldukça büyüterek birçok yeni şube açılışı yaptı. Yeniden popüler hale getirdiği bu markayı yönetirken aynı zamanda aşk hayatıyla da magazin ekipleri tarafından ilgiyle takip edilen isimler arasında yer alıyor. Bu sebeple çoğu kişi Mehmet Dinçerler kimdir ve Mehmet Dinçerler nereli sorularına cevap aramaktadır. Mehmet Dinçerler’in şu anda Hadise ile aşk yaşadığı da bilinenler arasında yer alıyor.


Mehmet Dinçerler Kimdir?


Hadise Sevgilisi Mehmet Dinçerler’e Teşekkür Etti

Dün gece 47.’si gerçekleştirilen Aktın Kelebek Ödül Töreni’nde birçok isim konuşuldu. Bu isimler arasında en çok ilgi görenler arasında ise Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti yer aldı. Ödül törenine beraber giriş yapan çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. En iyi kadın şarkıcı kategorisinde ödül almasıyla sahneye çıkan Hadise yaptığı konuşmada sevgilisi Mehmet Dinçerler’i de es geçmedi. Ödül konuşması boyunca kadın haklarının önemine de vurgu yapan Hadise’nin konuşması ise şu şekildeydi;

“Sevgilim Mehmet, tüm gece hep elimi tuttun teşekkür ederim. Çünkü çok heyecanlıydım. Bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Bence önemli bir gün. Böyle bir günde bu kadar değerli bir ödül almak çok değerli. Kadınlar konusu bende çok hassas. Hiçbir zaman da bu konuda susmadım, hiçbir zaman da susmayacağım. Yine çok fazla kadın öldürüldü. Çok fazla kadın kaybettik. Bu ödülü 2018'de de aynı şekilde almıştım. Hayatları kısıtlanan kadınlar için alıyorum.”


Mehmet Dinçerler Kimdir?

Mehmet Dinçerler Ne İş Yapıyor?


Dün gece gerçekleştirilen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni’nde Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’e yaptığı teşekkür konuşmasının ardından Mehmet Dinçerler hakkında birçok detay merak edildi. Özellikle en sık aratılan sorular arasında Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor sorusu yer aldı. Mehmet Dinçerler ünlü kahve markası Gloria Jeans’in CEO’su olarak görev yapmaktadır. Ünlü iş insanu Burhan Dinçerler’in oğludur.

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