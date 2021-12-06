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Beyaz Gazete
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Meclis'teki ahlak dışı harekete CHP arka çıktı: Elini elinin sırtına vurdu bu yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki Bütçe Görüşmeleri sırasında kürsüye çıkarak ahlak dışı bir harekette bulundu. Bu harekete tepkiler yükselirken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı. Özel, "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir." diye konuştu.

Meclis'teki ahlak dışı harekete CHP arka çıktı: Elini elinin sırtına vurdu bu yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir
Ekleme: 6.12.2021 - 21:33 Güncelleme: 6.12.2021 - 21:50 / Editör: Ozge Selin
Meclis'teki ahlak dışı harekete CHP arka çıktı: Elini elinin sırtına vurdu bu yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçesi görüşmelerinde söz aldığı sırada AK Parti'li milletvekillerinin bulunduğu alana doğru el hareketi yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun hareketine AK Parti sıralarından tepki yükselirken, görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verildi.

ÖZEL: ELİNİ ELİNİN SIRTINA VURDU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun bu hareketine arka çıktı. Özel, "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir." diye konuştu.

CHP'Lİ VEKİL: GURUR DUYUYORUZ

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise Kemal Kılıçdaroğlu ile gurur duyduklarını belirtti.

Sertel, "Sevgili Genel Başkanımızın bütçe konuşmasını dikkatle izledik. AK Parti’lilerin provakasyonuna, saldırılarına rağmen halkımızın sorunlarını ve çözüm yollarını anlattı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.
Meclis'teki ahlak dışı harekete CHP arka çıktı: Elini elinin sırtına vurdu bu yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir
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