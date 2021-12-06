CHP, İyi Parti, GP ve Deva Partisinden istifa edip MHP'ye geçtiler

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Muhalefetin tüm partilerinden ve hemşehrilerimizin tüm kesimlerinden partimize katılımlar sürüyor. Kutlu hedefimiz 2023 lider ülke yolunda hep birlikte yürüyoruz. İzmir'de MHP rüzgârı esecek." dedi.KATILIMLAR SÜRÜYORMHP İzmir İl başkanlığına toplu katılımlar sürüyor. Ödemiş'te CHP Gençlik Kolları Başkanı Özgür Günlü ve bir grup CHP'lilerin ardından İYİ Parti'den toplu istifa edip MHP'ye katılanlardan sonra dün de Gelecek Partisi Bayraklı İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri toplu istifa ederek MHP'ye katılmıştı. Bugün de CHP, İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'nden 60 kişi partilerinden istifa ederek MHP Karabağlar ilçe teşkilatına katıldı. Katılanlar arasında MHP Mardin Merkez İlçe Teşkilatı ilk kurucularından olan Ali Can'ın oğlu İzmir Mardinliler Federasyonu Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerinde de bulunan Vedat Can ve bir grup arkadaşı da Karabağlar teşkilatına katıldı.ALLAH BİRLİĞİMİZİ BOZMASINMHP Karabağlar İlçe teşkilatında gerçekleştirilen toplu katılım töreninde en fazla dikkatleri çeken de İzmir Abdallar Platformu'nun topluca MHP'ne katılması oldu. Yaklaşık 50 platform üyesi MHP Karabağlar ilçe teşkilatında üyelik formu doldurarak rozetlerini taktı. Abdallar Platformu adına konuşan başkan Uğur Bakır, "Bizler Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş ve Hacı Taşan ağalarımızın geleneğini sürdürenler olarak gönül birliğimizin çatısını oluşturan MHP'de buluşma kararı aldık. Bizlere kapısını açan İl Başkanımız Sayın Veysel Şahin Bey'e ve İlçe Başkanımız Latif Alaboğa Bey'e gönüllerini açtıkları için çok teşekkür ediyoruz. Allah birliğimizi bozmasın" dedi.ŞAHİN: MHP'DE BİRLİK VARKatılım töreninde konuşan İl Başkanı Veysel Şahin de, "Partimiz sadece siyasi bir parti değil, aynı zamanda bir inanç ve gönül birliği merkezidir. Bizim için bütün herkes bölünmez bütünlüğümüzün ayrılmaz parçasıdır. Bazı partiler gibi etnik bölücülük üzerine hareket edemez, zenginliklerimizi ayrıştırarak oy deposu olarak göremeyiz. Teşkilatımıza katılan bütün arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" açıklamasını yaptı.ALABOĞA, "KAPIMIZ VE GÖNLÜMÜZ AÇIK"Karabağlar'da büyük bir ivme yakaladıklarını ifade eden MHP Karabağlar ilçe Başkanı Latif Alaboğa, "İlçemiz nüfus yoğunluğu olarak İzmir'in en büyük ilçelerinden biri. Her kesimden hemşehrimiz ilçemizde ikamet ediyor. Kapımız da gönlümüz de herkese açık. Çalışmalarımızı büyüyerek sürdüreceğiz" dedi. Konuşmaların ardından yeni üyelere rozetleri takıldı.