200 kişilik troll ağı deşifre oldu! İmamoğlu ve CHP'ye kalkan olan Ekşi Sözlük, Başkan Erdoğan'a hakaretlere göz yumuyor

Provokatif yayınları, kara propaganda oyunları ve iftiraya dayalı yanlış yönlendirmelerle sokakları karşıtırma peşinde olan Ekşi Sözlük isimli çöplük, algı operayonlarına hız kesmeden devam ediyor.Vatandaşlara sırf hükümeti destekledikleri için 'aktroll' yakıştırmasının yapıldığı Ekşi Sözlük'te sosyal medya algısının nasıl yapıldığı raporlarla kanıtlandı. Ekşi Sözlük'te bulunan 200 kişilik troll ağının sosyal medyada sistematik olarak kara propaganda faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı.'EKŞİTROLLER'DEN SOSYAL MEDYADA SİSTEMATİK KARA PROPAGANDADevletinin yanında olup, hükümete destek veren, özellikle AK Parti'ye gönül veren vatandaşlara 'Aktroll' yakıştırması yapıldığı birçok kişinin malumu. Ekşi Sözlük, bu tarz yakıştırmalarda başı çeken bir platform olarak ön plana çıkıyor.İMAMOĞLU'NA ÖZEL TANITIM, REKLAM VE KURALLAREkşi Sözlük'te 'Ekrem İmamoğlu' başlığı açıldığı zaman diğer siyasetçilerde olmayan bir tanıtım ve reklam videosu kullanıcıların karşısına çıkıyor. Sözlükte İmamoğlu'na özel bir kural uygulanıyor ve 'Ekrem' ismini kullanarak başlık açılmasına izin verilmiyor. Başlık açılabilmesi için tam olarak 'Ekrem İmamoğlu' yazılması gerekiyor. İBB seçimleri döneminde Sözlükteki bazı yazarlar bu kurallara uymuyor diye engellendi. Ekrem İmamoğlu ile ilgili net kurallara sahip olan Ekşi Sözlük, söz konusu hassasiyeti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için göstermiyor.Erdoğan hakkında istenen her kısaltma başlık açılıyor; 'Tayyipler', 'Tayyolar', 'Tayyörler' şeklinde hakarete varan söylemlere yer veriliyor. Sözlük yöneticileri bu tarz başlıklara müdahale etmiyor. Fotoğrafta: Ekşi Sözlük'teki troll ağıİMAMOĞLU'NU ELEŞTİREN ENGELLENİYOR, ERDOĞAN'A HAKARET EDENE DOKUNULMUYOREkşi Sözlük kurallarına göre bir yazar bir başlığa birden fazla 'entry' giremez. Söz konusu kural şu sıralar pek de kullanılmıyor. Örneğin CHP'li İBB'ye ait İETT otobüsleri ile ilgili eleştiri getirir ve aynı başlığa ikinci entry girerseniz moderatör sizi engelliyor. Fotoğrafta: Ekşi Sözlük'teki troll ağı Not: Fotoğrafı yakınlaştırmak için lütfen üzerine tıklayınız Ancak aynı Sözlük, entrylerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a edilen hakaret ve küfürlere göz yumuyor. 'sagliginiz için' uzantısını kullanan bir Ekşi Troll'un entrylere incelendiğindedikkat çeken bir istatistik ortaya çıkıyor. Toplamda 28900 entry giren bu troll bunların 990 tanesi Recep Tayyip Erdoğan başlığı altına girmiş. Entrylerin %99'u ise AK Parti aleyhine.TROLLE YILLARCA GÖZ YUMULMUŞEkrem İmamoğlu'nun eleştiren iki entry girildiğinde kullanıcılarına el etek çektiren Ekşi Çöplük'ün Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ve hakaretler içeren ve tanım, forum tandansı, flood gibi başka kuralları da ihlal eden trole yıllarca göz yummuş.AJANS TARAFINDAN KULLANILAN ALGI HESABIBu troll hesabın 10 sene önce açıldığı ve günde ortalama 8 siyasi entry girdiği saptandı. Hesabın bazı başlıkları gündemde tutmak adına arka arkaya onlarca entry girdiği dikkatlerden kaçmadı. Bu durum da troll hesabın profesyonel bir ajans tarafından algı oluşturma amaçlı kullanıldığı gözler önüne serdi. (Not: Fotoğrafı yakınlaştırmak için lütfen üzerine tıklayınız)MADDE MADDE EKŞİ ÇÖPLÜK TEKİ TROLL AĞIEkşi Sözlük'teki bu ikiyüzlü tutum ve troll ağını '@Abese_irca' kullanıcı ismindeki bir Twitter kullanıcı detaylandırdı. İşte madde madde Ekşi Çöplük'teki troll ağı; Bugün size Ekşi Sözlük'te sosyal medya algısının nasıl yapıldığını anlatacağım. Birkaç gün önce bir takipçimin gönderdiği 200 kişilik troll listesini ve yaptıkları sosyal medya algı operasyonlarını birlikte inceleyelim. Bize Aktroll diyenlerin neler yaptığına birlikte bakalım. Liste muhtemelen bir siyasi parti ya da ajans tarafından kullanılan yazar hesaplarının listesi. En üstte (rt) çalışması (13) ibareleri var. Site içinde yazar isimleri üzerinden bir araştırma yapınca (rt)'nin Recep Tayyip Erdoğan olduğu anlaşılıyor. (13) ise 13. çalışma olmalı.Birazdan liste incelemesine geri döneceğim ama önce size Ekşi Sözlük formatı ve sahipleri Başak Purut ile Sedat Kapanoğlu hakkında bazı bilgiler vermeliyim ki konu daha iyi anlaşılabilsin. Bu şahıslar kim ve ne yapmak istiyorlar? Sedat Kapanoğlu Ekşi Sözlük'ün kurucusu. Bir kaç sene önce Ekşi Sözlük'e açılan bir davadan hapis cezası aldı, cezası ertelenince Abd'ye kaçtı ve oraya yerleşti. Resmiyette Ekşi Sözlük'ü bir avukatlar ordusunun ve hukuk şirketinin sahibi olan Başak Purut'a devretmiş gözüküyor.HDP İLE YAKIN İLİŞKİ...Başak Purut'un kendisi de bir avukat. Bu iki isim de HDP ve ayrılıkçı Kürt hareketinin kurduğu partilerle sıkı ilişkiler içerisinde oldu. Millet İttifakı'nın kurulması ile birlikte CHP ve özellikle Ekrem İmamoğlu ile de reklam ve tanıtım işleri yapmaya başladılar.EKREM'E ÖZEL MUAMELEMesela sözlükte Ekrem İmamoğlu başlığını açtığınızda diğer siyasetçilerde olmayan bir tanıtım ve reklam videosu ile karşılaşıyorsunuz. Sözlükte Ekrem İmamoğlu'na özel bir kuralla yalnızca ' Ekrem' ismini kullanarak başlık açmanıza izin verilmiyor, tam ismini yazmalısınız.14 ilde FETÖ operasyonu! Kadıköy'de trafikte kasklı dehşet İbb seçimleri döneminde bazı yazarlar bu sebepten uçurulmuştu. Ancak Recep Tayyip Erdoğan hakkında istediğiniz kısaltma ile başlık açabiliyorsunuz. Tayyipler, Tayyolar, Tayyörler havada uçuşuyor.