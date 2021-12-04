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HDP’li Tayip Temel: Algı yapıyorlar terör örgütleriyle ilişkimiz yok

PKK elebaşı Öcalan'ın heykelini dikeceklerini ve HDP'nin Öcalan'ın projesi olduğunu söyleyen HDP'liler, terör örgütleriyle ilişkilerinin olmadığına yönelik açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, "HDP’nin terör örgütleriyle yakınlığı ve ilişkisi tamamen bir algı operasyonudur" çıkışında bulundu.

HDP’li Tayip Temel: Algı yapıyorlar terör örgütleriyle ilişkimiz yok
Ekleme: 4.12.2021 - 12:38 Güncelleme: 4.12.2021 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
HDP’li Tayip Temel: Algı yapıyorlar terör örgütleriyle ilişkimiz yok
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada, HDP'nin terör örgütleriyle ilişkisinin bulunmadığını ve bunun kendilerini yıpratmak için yapılan algı operasyonu olduğunu savundu.

"TAMAMEN ALGI OPERASYONU"

Temel, "HDP’nin terör örgütleriyle yakınlığı, ilişkisi' tamamen bir algı operasyonudur. Çok sayıda arkadaşımız yargılanıyor. Parti yöneticilerimiz konuşmalarından dolayı yargılanıyor" dedi.

"PKK'NIN UZANTISI DEĞİLİZ"
Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da HDP ile PKK'nın hiçbir bağının bulunmadığını savunmuştu. HDP için "Silahlı bir yapıyı temsil etmez. Onun siyasi kolu veya uzantısı değildir. Belki bu yanılgılı yaklaşımın kabul görmesinde, biz HDP sözcülerinin de zaman zaman yanlış anlaşılmaya müsait konuşmalarımız yol açmıştır" demişti.

"HDP ÖCALAN'IN PROJESİ"
Partinin eş genel başkanlığını yapmış Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş açıkça HDP’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın projesi olduğunu söylemekten çekinmemişlerdi. Demirtaş, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında Öcalan için "sayın" diyerek "HDP'nin başarısı sayın Öcalan'ın çok önemsediği projedir" ifadelerini kullanmıştı.


"SIRTIMIZI YPG'YE DAYIYORUZ"
Demirtaş, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için "Daha biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" de demişti. Bir başka eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ da "Sırtımızı YPG'ye yaslıyoruz" açıklaması yapmıştı. HDP'li Abdullah Zeydan ise eli kanlı örgütle ilgili "PKK sizi tükürüğüyle boğar" çıkışında bulunmuştu.
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HDP’li Tayip Temel: Algı yapıyorlar terör örgütleriyle ilişkimiz yok
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