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Beyaz Gazete
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CHP'nin 'katılım 120 binin üzerinde' dediği mitingle ilgili Mersin Valiliğinden açıklama!

CHP'liler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine 100-120 bin kişinin katıldığını öne sürdü. Mersin Valiliği ise mitingde yaklaşık 21 bin 500 kişinin yer aldığı bildirildi.

CHP'nin 'katılım 120 binin üzerinde' dediği mitingle ilgili Mersin Valiliğinden açıklama!
Ekleme: 4.12.2021 - 23:25 Güncelleme: 4.12.2021 - 23:42 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin 'katılım 120 binin üzerinde' dediği mitingle ilgili Mersin Valiliğinden açıklama!
Mersin Valiliğinden AA'ya yapılan açıklamaya göre, Mersin Millet Bahçesi yanındaki alanda düzenlenen mitinge kaç kişinin katıldığı belirlendi.

'Milletin Sesi Mitingi'ne yaklaşık 18 bin 500 kişinin polis ekiplerince güvenlik önlemi alınan turnikelerden geçerek katıldığı, 3 bin kişinin de alan dışından mitingi izlediği tespit edildi.
Açıklamada, mitingin olaysız şekilde tamamlandığı kaydedildi.

CHP: 100-120 BİN KİŞİ KATILDI

CHP kaynakları ise bugün Sözcü'ye yaptıkları açıklamada mitinge 100-120 binin üzerinde kişinin katılımının olduğunu tahmin ettiklerini ve bu mitingin, Bülent Ecevit'in muhalefet lideri olduğu 1970'li yılları anımsattığını belirtmişti.
CHP'nin 'katılım 120 binin üzerinde' dediği mitingle ilgili Mersin Valiliğinden açıklama!
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