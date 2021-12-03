Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bizim tek derdimiz var ihracat, bunu başaracağız

Başkan Erdoğan, Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde konuştu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:Kurtuluşu asıl taçlandıran şehrin insanıdır. Gaziantep bu yolda öyle bir mesafe katetti ki örnek alınacak bir şehir oldu. Bu yeni mücadele döneminde en büyük katkıyı Gaziantep'ten bekliyoruz.'KALKINMANIN TEMEL ŞARTLARINDAN BİRİ İŞ GÜCÜDÜR'Bugün burada şehrimize okullar kazandıran, şehrin gelişimine katkı sağlayan iş insanlarımızla birlikteyiz. Şahsım ve milletim adına teşekkrü ediyroum. Rabbim işinize, kazancınıza bereket versin. Kalkınmanın temel şartlarından bir iş gücüdür. Her iş gibi kalkınmanın temel şartlarından biri de eğitimli, nitelikli iş gücüdür.Eskiler, 'Bağış yağış gibidir' der. Sizlerin de yaptığınız güzel işlerle örnek olacağınıza inanıyorum. Para, mal, güç yerli yerine konduğunda orada adalet olur, huzur olur, güven olur ve güzellik olur. Buna karşılık aynı imkanlar yanlış ellere geçtiğinde, zulüm, huzursuzluk ve çirkinlikler olur. Sadece 'Komşusunu aç yatarken tok yatan bizden değildir' emrini dünyaya hakim kılabilsek yer kürede tek bir mağdur kalmaz'DERSLİK SAYIMIZI 343 BİNDEN 601 BİNE YÜKSELTTİK'Eğitim-öğretimi hep önceliklerimiz arasına aldık. Eskiden bizim evlatlarımız yurt dışına eğitime giderdi. Şimdi yurt dışından binlerce öğrenci eğitim için Türkiye'ye geliyor. Türkiye'nin kurtuluşunun eğitim-öğretimle insanlarımızın üretmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Derslik sayımızı 343 binden 601 bine yükselttik. 714 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Okullarda görev yapan öğretmenlerin 4'te 3'ü bizim dönemimizde göreve başladı.Eskiler, 'Bağış yağış gibidir' der. Sizlerin de yaptığınız güzel işlerle örnek olacağınıza inanıyorum. Para, mal, güç yerli yerine konduğunda orada adalet olur, huzur olur, güven olur ve güzellik olur. Buna karşılık aynı imkanlar yanlış ellere geçtiğinde, zulüm, huzursuzluk ve çirkinlikler olur. Sadece 'Komşusunu aç yatarken tok yatan bizden değildir' emrini dünyaya hakim kılabilsek yer kürede tek bir mağdur kalmaz'DERSLİK SAYIMIZI 343 BİNDEN 601 BİNE YÜKSELTTİK'Eğitim-öğretimi hep önceliklerimiz arasına aldık. Eskiden bizim evlatlarımız yurt dışına eğitime giderdi. Şimdi yurt dışından binlerce öğrenci eğitim için Türkiye'ye geliyor. Türkiye'nin kurtuluşunun eğitim-öğretimle insanlarımızın üretmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Derslik sayımızı 343 binden 601 bine yükselttik. 714 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Okullarda görev yapan öğretmenlerin 4'te 3'ü bizim dönemimizde göreve başladı.