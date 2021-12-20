Plak Mı Diş Teli Mi? Diş Teli ve Şeffaf Plak Arasındaki Farklar Nelerdir?

Şeffaf Plak Avantajları Nelerdir?



Diş Teli Tedavisi Avantajları Nelerdir?



Diş Teli ve Şeffaf Plak Arasındaki Farklar Nelerdir?



Modern diş hekimliğinin sağladığı imkanlar sayesinde günümüzde alternatif ortodontik tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Tartışılan yöntemler arasında iki tanesi öne çıkıyor. Bunlar diş telleri ve şeffaf plak tedavisi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Her iki tedavide de amaç; dişleri ağız boşluğunda mükemmel bir şekilde hizalamak, diş çapraşıklığı veya boşlukları gibi sorunları ortadan kaldırmak ve dişlere güzel bir görünüm kazandırmaktır. Ortodontik bozukluğu olan herkes için hangi tedavinin daha uygun olduğuna karar veren kişi profesyonel bir ortodontisttir. Detaylı bir muayene sonrasında uzman diş hekimi hangi tedavi yönteminin hastanın diş problemlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde çözebileceğini belirleyebilir. Hastanın ihtiyaç ve beklentileri değerlendirildikten sonra nihai karar verilir ve tedavi planı uygulanır. Peki? Sizler içinı yazdık.Ağızda görülmesi daha zor olduğu için estetik açıdan avantajlıdır. Ayrıca istenildiği zaman çıkarılıp takılabilmesi hastalara büyük kolaylık ve esneklik sağlamaktadır.Küçük kapanma sorunları, küçük çapraşıklık ve diş eti sorunları olan kişilerde şeffaf plak tedavisi daha faydalı olabilir. Küçük diş hareketi gerektiren tedavilerde başarılı olmuştur.Şeffaf plakalar sökülebilir cihazlar olduğu için temizlenmesi daha kolaydır.Doktor kontrolü nispeten uzun aralıklarla (2-3 ayda bir) yapılır.Büyük ve karmaşık diş hareketi gerektiren tedavilerde, ciddi kapanma sorunu olan ve büyük boşlukları olan dişlerde daha iyi sonuçlar alınabilir.Diş telleri şeffaf diş tellerinden daha belirgindir ancak diş teli tedavisi için porselen diş telleri veya renkli diş telleri gibi birçok seçenek vardır.Diş teli konuşmayı etkilemez.Ortodontistiniz diş teli tedavinizi aktif hale getirecektir. Bu, kabloların değiştirilmesini, daha kalın veya daha ince hale getirilmesini, lastiklerin değiştirilmesini veya braketin konumunun değiştirilmesini içerebilir. Plakada, aktivasyon plakaya önceden yüklenmiştir. Bu nedenle özellikle doktordan uzakta yaşadığınızda şeffaf plaklar sizin için daha uygun olabilir.