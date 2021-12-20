  • USD: 16,34 - 16,37
  • EURO: 18,50 - 18,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ayşenur Arslan: Laik bir ülkede ekonomi naslara göre yönetilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz kararlarıyla ilgili nas açıklamasına Ayşenur Arslan, laiklik üzerinden tepki gösterdi.

Ekleme: 20.12.2021 - 13:14 Güncelleme: 20.12.2021 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de döviz kurunda art arda yaşanan spekülatif artışın yankıları devam ediyor.

Dolar kurunda yaşanan ani yükseliş birçok ürünün fiyatında fahiş zamlara neden olurken, Merkez Bankası'nın son faiz indirimi kararlarıyla da döviz kuru zirveyi görerek Türk Lirası büyük değer kaybetti.

"NASLAR NE GEREKTİYORSA DEVAM..."

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaptığı açıklamada faiz indirimi kararında ısrarcı olduğunu belirterek "Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu." ifadelerini kullandı.

"LAİK BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları ise bugün canlı yayında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.

CHP Lideri bu soruya cevap vermekten kaçınırken, canlı yayın sonrası Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Kılıçdaroğlu'nun cevap vermediği soruya kendisi yanıt vererek "Oldukça ilginç bir tutum içindeydi Kılıçdaroğlu. Laik bir ülkede yaşıyoruz. Ekonomiden adelete, hiçbir şey nas üzerinden konuşulamaz. İnsanların inançları kendisini bağlar" ifadelerini kullandı.

'Uzaya renk veren' Türk doktoru NASA'nın internet sitesinde
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması!
Muharrem Sarıkaya'dan istifa
CHP'li Ankara'da vatandaş yine mağdur! Yağış önceden biliniyordu, önlem nerede Mansur Yavaş?
Yüzde 1.29 120 ay taksitle hemen evinizi alın! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası anlaşmalı konut projeleri herkesi ev sahibi yapıyor
Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasına Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden saatler sonra zoraki kınama
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı Ahmet Demir'den yeni açıklama: 'Yemek ısmarlayayım' dedi, daha fazla saçmalamaması için...
Pınar Gültekin cinayetinde son dakika: İtiraz savaşları! Katil Cemal Metin Avcı'nın ailesi...
Bir bomba iddia daha! 'Muharrem Sarıkaya, yedi aylık hamile gazeteciye daha fazlasını yaptı'
Elon Musk, 'Türkiye' baskısına boyun eğmedi! Şantajcı belli oldu!
Önce reklam sonra vurgun! FOY Token battı: ‘Bağımsız gazeteci’ yalanları böyle çöktü
ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Scott Crino'dan Türkiye’nin İHA/SİHA konusundaki başarısına övgü dolu sözler
TÜSİAD neden sanayici derneği gibi değil tefeci gibi davranıyor? Hükümeti tehdit eden TÜSİAD'a tepkiler çığ gibi
81 ilde eş zamanlı operasyon! 563 adrese baskın...
FETÖ’cü savcı polis müdürünün ailesini de ablukaya almış
ABD'de ordu 2024’te darbe yapabilir: 3 ABD’li general Washington Post'tan uyardı
BES’te olanlara güzel haber! 1 Ocak'ta başlıyor
Türkiye'nin gözü kritik Kabine'de! Memur ve emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Omicron için ek tedbirler alınacak mı?
Bakan Bilgin açıkladı! Emekli maaşında alttan başlayarak kademeli zam
MÜSİAD’dan Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz
Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

İngiltere’de çocuklara şiddet giderek artıyor! Bakıcı vahşeti kamera

İngiltere’de çocuklara şiddet giderek artıyor! Bakıcı vahşeti kamera

Onur Alp Eker'in soruşturmasında yeni gelişme! Ölüm nedeni belirlenememişti

Onur Alp Eker'in soruşturmasında yeni gelişme! Ölüm nedeni belirlenememişti

Karabük’te 12 yaşındaki çocuğa tepki çeken gözaltı: Soruşturma başlatıldı

Karabük’te 12 yaşındaki çocuğa tepki çeken gözaltı: Soruşturma başlatıldı

Ünlü iş insanına şantaj şoku! 'Para vermezsen eşine göndereceğim ailenle paylaşacağım'

Ünlü iş insanına şantaj şoku! 'Para vermezsen eşine göndereceğim ailenle paylaşacağım'

Türk devletlerinden uzayda işbirliği: 'Tarihi bir adım atıyoruz'

Türk devletlerinden uzayda işbirliği: 'Tarihi bir adım atıyoruz'

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor