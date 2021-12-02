  • USD: 13,41 - 13,43
  • EURO: 15,18 - 15,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunanistan, aşı yaptırmayan 60 yaş üstüne para cezasını konuşuyor

Yaşlı nüfus arasında aşılanma oranını artırmak isteyen Yunan hükümeti, ceza yöntemine başvurdu. Muhalefet ise Miçotakis'e tepki gösterdi. Almanya da aynı cezayı uygulamayı düşünüyor.

Ekleme: 2.12.2021 - 15:59 Güncelleme: 2.12.2021 - 16:00 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan, aşı yaptırmayan 60 yaş üstüne para cezasını konuşuyorYunanistan, koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un da ortaya çıkmasıyla aşılama oranını artırmaya çalışıyor.

Salgınla mücadelede yeni önlemleri açıklayan Başbakan Kiryakos Miçotakis, yoğun bakımda tedavi gören hastaların büyük bir bölümünün aşısız kişilerden oluştuğunu söyledi.

AŞI YAPTIRMAYAN 60 YAŞ ÜSTÜNE 100 EURO CEZA
Atina yönetimi gidişatı tersine çevirmek isterken, Miçotakis aşı olmayan 60 yaş üstü vatandaşlara seslenerek, 16 Ocak'a kadar randevuların alınmasını istedi.

Miçotakis, belirlenen tarihten sonra aşı yaptırmayanlara aylık 100 euro ceza kesileceğini duyurdu.

MUHALEFET KARARA TEPKİLİ
Ana muhalefet lideri ve ülkenin eski Başbakanı Aleksis Çipras, 60 yaş üstünün zorunlu aşılanmasına yönelik tedbiri içeren yasa tasarısı üzerindeki görüşmelerde Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada, hükümete tepki gösterdi.

ÇİPRAS'TAN MİÇOTAKİS'E: KAFAN KARIŞIK
Başbakan Miçotakis'in sürekli hata yaptığını belirten Çipras, hükümete tepkisini "Tam bir kafa karışıklığı içindesiniz. Kontrolünüzü kaybettiniz ve muhtemelen panik içindesiniz, hayra alamet olmayan bir şey." ifadeleriyle dile getirdi.

Yunanistan, aşı yaptırmayan 60 yaş üstüne para cezasını konuşuyor #1

CEZALAR, HASTANELERE AKTARILACAK
Yunan Başbakan, aşı olmayanlardan toplanacak bedellerin hastanelerin finanse edilmesi için kullanılacağı bilgisini paylaştı ve bunun "ceza" değil, "koruma" olduğunu savundu.

Bu arada Yunan basını, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, 60 yaş üstü aşısız kişilere aylık 100 euro para cezası kesilmesine ilişkin kararın ardından ilk doz aşı için başvuruda bulunanların sayısında görülen artışa dikkati çekti.

AŞI RANDEVULARINDA ARTIŞ
Söz konusu karar öncesinde günlük ortalama 2 bin 600 kişinin randevu aldığı ancak bu sayının, son 24 saatte 17 bin 500'e yükseldiği kaydedildi.

Yunanistan'da 60 yaş üstünde koronavirüs aşılanma oranı yüzde 83'e ulaşıyor.

Yunanistan, aşı yaptırmayan 60 yaş üstüne para cezasını konuşuyor #2

ALMANYA'DA AYNI CEZA GÜNDEMDE
Almanya'da Başbakanlık koltuğunu devralmaya hazırlanan Olaf Scholz, zorunlu koronavirüs aşısını destekleyeceğini söyledi.

Ancak Scholz, milletvekillerinin bu konuda oylama yapması gerektiğini kaydetti. "Önümüzdeki yıl şubat veya mart başında yürürlüğe girecek olan genel bir aşı yönetmeliği hakkında Alman Federal Meclisi üyelerinin vicdani karar vermesinin önünü açacağız. Böyle bir yasa lehinde oy vereceğim." dedi.

Yunanistan'da olduğu gibi Almanya'da da aşı olmayanlara yönelik 100 euro para cezasının gündemde olduğu belirtildi.
İletişim Başkanı Altun: 'Güçlü Türkiye' hedefimiz için durmadan çalışacağız
CHP'de sular durulmuyor! Eski CHP'li açtı ağzını yumdu gözünü! 'CHP evlatlarını yiyor'
CHP’li belediye işçi kıyımına devam ediyor
Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa getirilişinin perde arkasını Sevigen anlattı: Bir yerden talimat geldi
CHP'li Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 39. gününde: Lafla peynir gemisi yürümüyor
Nureddin Nebati: Tam bağımsız Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girdik
Plastik poşetlere zam gelecek mi? Bakan Kurum'dan açıklama geldi...
PKK'dan çocuklarını isteyen aileler 'Kandili çökerteceğiz' dedi: HDP'liler yine müzikle bastırmaya çalıştı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı: İki gece aynı yerde yatamıyorlar
Ermenistan'da büyük panik! Azerbaycan SİHA'larla tatbikat yaptı
Göksu'dan CHP'li İBB'ye: '72,5 milyon TL nerede?'
Türkiye 2 aylık bebeğini döven Yunus Göç’ü lanetledi! Cihan bebek ile annesi için flaş karar!
Hedeflerinde Erdoğan vardı! Selam Tevhid kumpası davasında flaş detaylar...
MİT operasyonu ile PKK'nın üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın koruması Türkiye'ye getirildi
Başkan Erdoğan'dan Milli Deniz Topu Atış Töreni'nde önemli mesajlar: Bir kez daha başarılamayanı başardık
Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Kasım ayı ihracatında rekor
Antalya'da korkunç olay! Aylin Alkutay eski kocasının kurbanı oldu
Sahte belgeyle 'Doçent' olan CHP'li Zulal Atalay Laçin'in, açıköğretim mezunuymuş
Türkiye'nin böyle vahşet görmedi! Bir aylık bebeğini sobada diri diri yaktı: Valilik'ten açıklama geldi aile adliyeye sevk edildi
CIA kendi çalışanlarının çocuk istismarına göz yummuş
Sözleşmeli öğretmenlere hangi haklar verilecek?

Sözleşmeli öğretmenlere hangi haklar verilecek?

100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı

100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı

Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin sağlıklı yaşam sırları

Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin sağlıklı yaşam sırları

Ev sahipleri dikkat: Bekar erkeğe ev kiralamayan yandı!

Ev sahipleri dikkat: Bekar erkeğe ev kiralamayan yandı!

Antalya'da film gibi operasyon! 1 ay inşaat işçisi gibi çalışan polis, cinayet şüphelisini yakaladı

Antalya'da film gibi operasyon! 1 ay inşaat işçisi gibi çalışan polis, cinayet şüphelisini yakaladı

İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 60 zam talebi

İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 60 zam talebi