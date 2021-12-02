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Konya’da öğrencisini azarlayan öğretmen ile ilgili karar verildi

Okulun 2'nci günü sınıfa uyum sağlayamayıp, ağlayarak annesini isteyen 1’inci sınıf öğrencisine bağırarak “Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?” diye azarlayan öğretmenin, görev yeri değişti.

Konya’da öğrencisini azarlayan öğretmen ile ilgili karar verildi
Ekleme: 2.12.2021 - 11:01 Güncelleme: 2.12.2021 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Konya’da öğrencisini azarlayan öğretmen ile ilgili karar verildi
Konya'nın Selçuklu ilçesindeki ilkokulda, 7 Eylül'de cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, tepki çekti.

1'inci sınıfa başlayan A.Ç., okulun 2'nci günü sınıfa uyum sağlayamayıp, ağlayarak annesini istedi.

Bunun üzerine sınıf öğretmeni Ayşe I., A.Ç.'ye “Terbiyesiz” diyerek bağırdı.

“ULAN SİZİ BANA SAYIYLA MI VERDİLER?”

A.Ç.'nin, “İstemiyorum seni, ben annemi istiyorum.” diyerek ağlamaya devam etmesi üzerine Ayşe I., “Ağla ağla, seni disipline yollayacağım, haberin olsun. Müdür Bey de seni cezalandırsın. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?” dedi.

Görüntülerin basında yer almasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, Ayşe I. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

TEDBİR AMAÇLI EVDE EĞİTİM ÖĞRETMENİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi.

Bu sırada öğretmen Ayşe I., 10 gün rapor aldı. Raporunun bitmesiyle müfettişler, öğretmenin ifadesine başvurdu.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturmanın tamamlanmasına kadar tedbir amaçlı Ayşe I.'yı başka okula evde eğitim öğretmeni olarak görevlendirildi.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİ, MAAŞININ KESİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, müfettişlerin soruşturması sonucu Ayşe I. hakkında kararını verdi.

Öğretmen Ayşe I.'nın, görev yeri değiştirilirken başka okula gönderilmesine, maaş kesintisi ile hizmet içi eğitim alması yönünde karar verildi.
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