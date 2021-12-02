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Hazine ve Maliye Bakanlığında değişiklik: Lütfi Elvan’ın yerine Nurettin Nebati atandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yer alan karara göre görevden affını isteyen Lütfi Elvan’ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nurettin Nebati atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında değişiklik: Lütfi Elvan’ın yerine Nurettin Nebati atandı
Ekleme: 2.12.2021 - 00:48 Güncelleme: 2.12.2021 - 01:04 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanlığında değişiklik: Lütfi Elvan’ın yerine Nurettin Nebati atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yer alan karara göre Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nurettin Nebati atandı. .

NURETTİN NEBATİ KİMDİR?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı. Farklı Üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi. İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Tügva, Önder, Utesav, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri Vakıf ve Derneğin Üyeliği devam etmektedir. Halen ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olup Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezinde Bilim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarda bulunmaktadır. AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır..
Hazine ve Maliye Bakanlığında değişiklik: Lütfi Elvan’ın yerine Nurettin Nebati atandı
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