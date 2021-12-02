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Bulgaristan’dan insanlık dışı muamele

Bulgaristan unsurları tarafından dövüldükten sonra sınır tellerinden zorla Türkiye’ye itilen Afganistanlı düzensiz göçmen, donmak üzereyken Edirne’nin sınır köyü olan Hamzabeyli köyüne sığındı. Donmak üzere olan göçmene, köylüler giyecek ve yiyecek yardımında bulundu.

Ekleme: 2.12.2021 - 11:07 Güncelleme: 2.12.2021 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Bulgaristan’dan insanlık dışı muameleİddialara göre, yasa dışı yollarla Bulgaristan’a geçtikten sonra yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Bulgaristan unsurları tarafından dövüldü.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan Afganistanlı göçmen, paraları ve cep telefonu alındıktan sonra hava sıcaklığının eksi 3 derece ve yağmurlu olduğu esnada havanın kararmasıyla birlikte, adete ölüme terk edilerek sınır tellerinden Edirne tarafına itildi.



Bulgaristan’a sınır köy olan Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyüne itilen Afganistanlı göçmen, donmak üzereyken köydeki kıraathaneye sığındı. Titreyen ve zor anlar yaşayan göçmene köylüler giyecek ve yiyecek yardımında bulundu. Bitkin ve çok üşümüş haldeki göçmene köy halkı sıcak çay ikramında bulundu.

Köy halkının evinde bulunan giysileri köylerine sığınan göçmenlere verdiğini söyleyen köy halkından Erkan Tufan, köye sığınan göçmenlerin zor anlar yaşadığını söyledi.
Afganistanlı göçmen de Bulgaristan’da çok zulüm gördüğünü ve dayak yediğini anlattı. Bulgaristan’dan zorla Türkiye’ye itildiğini ifade eden göçmen, kendisine yardım eden köy halkına teşekkür etti.


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