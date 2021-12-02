Antalya'da korkunç olay! Aylin Alkutay eski kocasının kurbanı oldu

Olay bu akşam saat 22.00 sularında İlçeye bağlı Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi.Toplu Konut İdaresi yerleşkesinde CY 12 blokta ailesiyle birlikte yaşayan Aylin Alkutay evde kardeşleri ve çocukları ile otururken Bursa'dan çocuklarını görmeye geldiği iddia edilen eski esi Mehmet Ayata eve geldi.TARTIŞMA ÇIKTIÇıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ayaya yanında getirdiği kuru sıkıdan bozma tabancayı çıkaran eski eşine ateş etmeye başladı.Göğüsünden yaralanan Aylin Alkutay olay yerinde hayatını kaybetti.Son dakika: Antalya’da korkunç olay! Aylin Alkutay eski kocasının kurbanı olduAlkutay'ın erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından iki erkek kardeş hastaneye kaldırıldı.YAKALANDI!Korkunç cinayettin ardından olay yerinden kaçan Mehmet Ayata suç aleti silahıyla birlikte polis tarafından kıskıvrak yakalandı. OLAY YERİNDEN KAÇTI2 yaşında bir erkek ve 4 yaşında bir kız çocuğu annesi olan genç kadının Döşemealtı Ülkü Ocakları'nda Basın yayın sorumlusu olduğu öğrenildi.Alkutay'ın bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı bir gün önce eşine çocukların gösterdiği öğrenildi. Evde yapılan incelemeni ardından Hayriye Aykutay'ın cansız bedeni otopsi için Adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.KADIN CİNAYETİ ÜLKÜ OCAKLARINI YASA BOĞDU!Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde ayrıldığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Hayriye Alkutay'ın, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve Döşemealtı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı, Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde görevli olduğu öğrenildi.MHP MİLLETVEKİLİ BAŞKAN'DAN MESAJAcı haberin ardından MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, "Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi Hayriye Alkutay evladımızı zalimce bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun ise "Ülkü Ocakları Sosyal Medya ekibinden ve aynı zamanda Antalya Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticimiz, kardeşimiz Aylin Alkutay'ı zalimce bir saldırı neticesinde kaybetmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum" sözlerine yer verdi.