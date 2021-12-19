Somon DNA Nedir? Somon DNA Ne İşe Yarar?

Somon DNA Nedir?

Somon DNA Kimlere Uygulanabilir?

Somon DNA son zamanlarda sık sık duyduğumuz isimler arasında yer alıyor. Bu sebeple birçok kişivesorularına cevap arar. Somon DNA güzellik ve cilt bakımı konusunda kullanılan ve gittikçe popüler hale gelen tedaviler arasında bulunur. Somon DNA aşısı uygulanan cildin kırışıklıklarının giderek elastik bir yapıya kavuştuğu belirtilenler arasında yer alıyor. Bu sebeple birçok kadın kırışıklık ve cilt problemlerini gidermek için somon DNA tedavisinden faydalanmak istiyor. Cilde sağladığı faydalarının gün geçtikçe daha da konuşulmaya başlanması birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeplevesorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Somon DNA tedavisi ciltte bulunan kırışıklıkları ve ince çizgileri gidermeye yardımcı olan muhteşem çözümler arasında yer alıyor. Bu sebeple birçok kişivesorularına cevap arıyor. Somon DNA hakkında Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Doç.Dr.İbrahim Aşkar tarafından yapılan açıklama şu şekilde; Cildimiz yaşlanmayla birlikte kuru, ince, kırışıklık ve lekelerin arttığı bir görünüm kazanmakta ve elastikiyet kaybıyla da sarkmalar oluşmaktadır. Yılların ciltteki yarattığı yaşlanma etkisi, hem metabolizmanın yavaşlaması, hem de dış etkenler ile ortaya çıkmaktadır. Rüzgar, kuru hava, gece yoğun çalışma temposu, alkol, zararlı alışkanlıklar, sigara ve ultraviyole ışınlar gibi dış etkenler ciltte zamanından önce harabiyet oluşturmaktadır. Öte yandan yavaşlayan metabolizma ciltteki harabiyeti yaşlanmayla birlikte daha zor tamir etmekte veya tamir edememektedir. Buna bağlı olarak, cilt, ciltaltı dokusunda kolajen, elastin, hyalüronik asit, keratin ve diğer yapıların oranları azalmakta; toksik etkileri olan serbest radikaller artmaktadır.Somon DNA'nın mucizevi etkilerini duyan birçok kişi ssorusuna cevap arıyor. Konuyla ilgili en merak edilenler arasında Somon DNA kimlere uygulanabilir sorusu yer alıyor. 30 yaş üstü kadın ve erkek birçok kişide kullanmaya uygun olan bu tedavi hakkında en merak edilenlerden biri de nasıl yapıldığı. Somon DNA nasıl yapılır sorusuna cevap olarak genellikle seansta uygulanacağını belirten Dr.İbrahim Aşkar ayrıca konuyla ilgili ''Uygulamaya makyajsız gelinmelidir. Öncesinde cilt temizlenir. Daha konforlu bir uygulama ve ağrıyı azaltmak için lokal anestezik kremler sürülerek, 20-30 dk beklenir. Somon DNA'sı tedavisi botoks enjektörü gibi çok ince iğnelerle mümkün olduğu kadar eşit dağıtılması için, birçok noktadan enjeksiyon yapılarak uygulanır. Uygulama ortalama 10-30 dakika kadar sürer. Sonrasında iğne deliklerinin olduğu yerlerde kızarıklık, noktasal morluklar, hafif ödem oluşabilir. Ancak geçicidir. Özellikle kızarıklıklar birkaç saatte geçer. Alerjik reaksiyon görülmez. Seanslar arası 1-4 hafta olabilir. Yakın zamanda kutlama, tören veya düğünü olan kişilerde fotoğraf çekimi yapılacağı tarihte cildin iyi görünmesi için seanslar sıklaştırılabilir. Etkisi ilk seansta farkedilen somon DNA'sı tedavisinin etkisi her seanstan sonra artarak, devam eder. Dört seanslık kürlerin etki süresi bir yıl olup, elde edilen kazanımın korunması açısından mevsim dönüşlerinde tekrar edilmesi önerilir. '' ifadelerini kullandı.