  • USD: 13,02 - 13,05
  • EURO: 14,70 - 14,73
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Maymunların intikamı ağır oldu! 1 maymuna karşı 250 köpek yavrusu...

Maymunlar köpeklerden intikam aldı... Hindistan’ın Maharaştra eyaletindeki küçük bir kasabada köpeklerin bir maymun yavrusunu öldürmesinin ardından maymunların intikam için yaklaşık 250 köpek yavrusunu öldürdüğü iddia edildi.

Ekleme: 19.12.2021 - 17:37 Güncelleme: 19.12.2021 - 17:43 / Editör: Ozge Selin
Maymunların intikamı ağır oldu! 1 maymuna karşı 250 köpek yavrusu...
Maymunların köpeklerden intikamı ağır oldu.

1 MAYMUN YAVRUSUNA KARŞILIK 250 KÖPEK YAVRUSU
Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Beed bölgesinde yer alan Lavool kasabasında köpeklerin bir maymun yavrusunu öldürmesinin ardından maymunların intikam için yaklaşık 250 köpek yavrusunu öldürdüğü iddia edildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, kasaba sakinleri maymunların köpek yavrularının ağaç tepesine veya binaların çatısına sürüklediğini ve aşağı atarak öldürdüğünü aktardı.

Haberlerde, geçtiğimiz ay yaklaşık 250 köpek yavrusunun maymunlar tarafından öldürüldüğü belirtilerek, kasaba sakinlerinin olay karşısında yetkililerden yardım istediği fakat kasabaya gelen görevli personelin tek bir maymunu bile yakalayamadığı ifade edildi.

Maymunların intikamı ağır oldu! 1 maymuna karşı 250 köpek yavrusu...

İNSANLARI DA YARALADILAR
Kasaba sakinlerinin durum karşısında daha sonra kendilerinin harekete geçtiği aktarılan haberde, birçok kasaba sakininin köpekleri maymunlardan kurtarmak isterken yaralandığı belirtildi.

Kasaba sakinleri, maymunların neredeyse tüm köpek yavrularını katlettiğini aktararak, okula giden çocuklara saldırmaya başladıklarını açıkladı.

Maymunların intikamı ağır oldu! 1 maymuna karşı 250 köpek yavrusu...
Elektrik faturalarında yeni dönem! TRT payı resmen kaldırıldı! TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Ek zam görüşmelerinin başlamasını istedik
Kur korumalı vadeli mevduat hesabının işleyişine örnek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz
Döviz kuru üzerinden algı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doları düşüren hamleyi de beğenmedi!
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni döviz kurları-TL mevduat sisteminin ayrıntılarını açıkladı!
Susurluk davası hükümlüsüydü! Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldü
EPGİS: Akaryakıt fiyatlarında ciddi düşüş bekliyoruz
Dünya basını bunu konuşuyor: Başkan Erdoğan açıkladı, döviz düştü
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden şeytani halk ekmek oyunu! Geç gönderip 'kuyruk var' yalanı yayıyor
Dövizdeki düşüş Ebru Baki'nin moralini bozdu
Market Fiyatları Düştü Mü? 21 Aralık Market Fiyatları Düşecek Mi?
Ali Babacan, hükümetin ekonomi adımını beğenmedi
CHP'deki adaylık krizinde bomba patladı! Ekrem İmamoğlu genel merkezi aradı: Kemal Bey'e gaz vermeyin!
Tuncay Mollaveisoğlu, evini satıp 17 liradan dolar alanlara üzüldü
AK Parti'li Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na esprili dolar göndermesi: Saat 11’de geliyorum
İP'li burjuva Lütfü Türkkan dolara yatırmış belli ki! Dolar düşünce hazımsızlık baş gösterdi
10 maddede alınacak ekonomik tedbirler!
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan dolar yorumu!
Aslı Enver'in kardeşi görenleri büyüledi!
Bu illerde yarın okullar tatil edildi

Bu illerde yarın okullar tatil edildi

Dövizdeki düşüşle birlikte fiyatı 40 liradan 28 liraya geriledi

Dövizdeki düşüşle birlikte fiyatı 40 liradan 28 liraya geriledi

Kumru beyaza büründü | Ordu'da kar yağışı etkili oldu

Kumru beyaza büründü | Ordu'da kar yağışı etkili oldu

SAS Holding cinayetinde kritik ayrıntı: Soygunu bakın nerede planlamışlar! Biri yatırımcı diğeri fırıncı!

SAS Holding cinayetinde kritik ayrıntı: Soygunu bakın nerede planlamışlar! Biri yatırımcı diğeri fırıncı!

Türkiye sapık doktoru konuşuyor: Sedyede yüzüstü yatan hastaya cinsel saldırı! Anestezinin etkisiyle….

Türkiye sapık doktoru konuşuyor: Sedyede yüzüstü yatan hastaya cinsel saldırı! Anestezinin etkisiyle….

Putin'in gizli aracı cayır cayır yandı!

Putin'in gizli aracı cayır cayır yandı!

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor