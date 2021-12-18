Zehir operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi Başkanlığı yaklaşan yeni yıl öncesi alkollü içki tüketiminde artış yaşanabileceği, bu durumu fırsata çevirmek isteyen suç gruplarının piyasaya sahte ve kaçak alkollü içki sevkiyatı yapabilecekleri değerlendirilerek Türkiye genelinde çalışma başlatıldı.Sahte alkollü içki tüketimi sonucunda alkollü içki zehirlenmelerinin önüne geçilmesi ve Halk sağlığının korunması amacıyla sahte alkollü içki üretiminin yapıldığı yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve ülke içerisinde satılan sahte ve kaçak alkollü içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının (KOM) koordinesinde kaçak alkolü içki üretim ve sevkini yaptığı değerlendirilen suç gruplarına yönelik olarak 81 ilde eş zamanlı olarak 342 adrese 'ZEHİR' operasyonu gerçekleştirildi.Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 84.467 litre sahte alkollü içki, 3.443 şişe sahte alkollü içki, 14.440 etiket, 3.847 adet sahte bandrol, 1.168 şişe alkol aroması ele geçirilirken 13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Operasyonda gözaltına alınan 85 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.İSTANBUL'DA 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİÖte yandan şimdiye kadar; İstanbul, Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, Erzincan, Aksaray, Mersin, Kocaeli ve Zonguldak'ta 42 kişi yaşamını yitirdi. En fazla ölüm ise İstanbul'da yaşandı.İstanbul Valiliği, 11'i yabancı uyruklu olmak üzere 22 kişinin öldüğünü, hastanede tedavi gören 5'i yabancı, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı. İstanbul'u 4'er ölümle Gaziantep, Sivas ve Kahramanmaraş takip etti.