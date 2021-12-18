TİP'li vekil haddini aştı: TBMM'de Fuat Oktay'ın konuşmasını şarkıyla sabote etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) vekili Sera Kadıgil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın TBMM'de yaptığı konuşmayı provoke etmeye çalıştı. TİP'li vekil, Oktay'ın konuşması sırasında şarkı açarak Genel Kurul salonuna dinletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2022 yılı bütçesinin tümü üzerinde hükümet adına bir konuşma yaptı.TİP'Lİ KADIGİL HADDİNİ AŞTIOktay'ın konuşma yaptığı sırada TİP vekili Sera Kadıgil, bir skandala imza attı.Kadıgil, Oktay'ın konuşmasını sabote etmek maksadıyla şarkı açarak salona dinletti.KINAMA CEZASI ALDIKadıgil'e TBMM'de 'düzeni bozduğu' gerekçesiyle kınama cezası verildi.