Afrika Türkiye’ye güvenini ortaya koydu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 ülke lideriyle görüştü

Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık temasıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin ikinci günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde mevkidaşlarını kabulleri ile devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile ayrı ayrı görüştü.Görüşmelerine cuma namazı için ara veren Erdoğan, Beşiktaş’ta bulunan Yıldız Hamidiye Camisi’ne geçti. Erdoğan’a, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat eşlik etti. Erdoğan ayrıca Dolmabahçe Sarayı’nda “3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi”ne katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine katıldı.BAKANLARDAN EŞ ZAMANLI OTURUMLARZirvenin ikinci günü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı”nın açılış konuşmasıyla başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Afrika ülkelerindeki mevkidaşlarının katılımlarıyla eş zamanlı oturumlar gerçekleştirdi.TÜRK YATIRIMCISI KALICI İZLER BIRAKIYORÇavuşoğlu, zirvede yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Afrika ülkesine 50 ziyaretle Afrika’yı en fazla ziyaret eden liderlerden olduğunu belirtti. Türk Hava Yollarının (THY) Türkiye ile Afrika arasında dostluk köprüsü olmakla kalmadığını, Afrika’yı dünyaya bağladığını söyleyen Çavuşoğlu, “Türk yatırımcısı Afrika’nın her yerinde kalıcı izler bırakıyor” dedi.