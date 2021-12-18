ABD’de seri katil alarmı! Market arabasıyla…

Seri katil vakalarının en sık görüldüğü ülkelerden olan ABD'de, yeni bir olaylar zinciri gündeme geldi. Başkent Washington'da iki kadını öldürmekten suçlu bulunan bir adamın, çok daha fazla cinayet işlemiş olabileceğinin anlaşılmasının ardından medya da alarma geçti.SAYISIZ KURBANI OLABİLİRGeçtiğimiz aylarda ortaya çıkan cinayet olayında, başkent yakınlarındaki ormanlık arazide kadın bedenlerine ait kalıntılar bulunmuştu.Polisin yaptığı araştırmalar sonucunda 35 yaşındaki zanlı Anthony Robinson, iki kadını öldürmekten suçlu bulunmuştu.Robinson'ın kurbanlarıyla online tanışma siteleri üzerinden iletişime geçtiği anlaşıldı. Tuzağına düşürdüğü kadınlarla uzun süre konuştuktan sonra otellerde buluşan Robinson'ın, kadınları öldürdükten sonra market arabasıyla ıssız araziye taşıdığı anlaşıldı.Şimdiye dek yalnızca iki kurbanın kimliği belli oldu. 54 yaşındaki Elizabeth Redmon ve 39 yaşındaki Tonita Lorice Smith cinayetlerinden suçlu bulunan Robinson'ın devam eden soruşturmasında bulunan yeni bağlantılar ise, bu zincirin çok daha fazla kurbanı olabileceğini ortaya çıkardı.