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ABD’de seri katil alarmı! Market arabasıyla…

ABD’nin başkenti Washington’da yeni bir seri katil vakası, ülke gündemine bomba gibi düştü. Başkent yakınlarındaki ormanlık arazide insan kalıntılarının bulunmasıyla başlayan soruşturma sonucunda 35 yaşındaki zanlı Anthony Robinson hüküm giymişti. Ortaya çıkan yeni detaylar, Robinson’ın çok daha fazla cinayet işlemiş olabileceğine işaret etti.

Ekleme: 18.12.2021 - 17:32 Güncelleme: 18.12.2021 - 17:39 / Editör: Ozge Selin
ABD’de seri katil alarmı! Market arabasıyla…
Seri katil vakalarının en sık görüldüğü ülkelerden olan ABD'de, yeni bir olaylar zinciri gündeme geldi. Başkent Washington'da iki kadını öldürmekten suçlu bulunan bir adamın, çok daha fazla cinayet işlemiş olabileceğinin anlaşılmasının ardından medya da alarma geçti.

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Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan cinayet olayında, başkent yakınlarındaki ormanlık arazide kadın bedenlerine ait kalıntılar bulunmuştu.

Polisin yaptığı araştırmalar sonucunda 35 yaşındaki zanlı Anthony Robinson, iki kadını öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Robinson'ın kurbanlarıyla online tanışma siteleri üzerinden iletişime geçtiği anlaşıldı. Tuzağına düşürdüğü kadınlarla uzun süre konuştuktan sonra otellerde buluşan Robinson'ın, kadınları öldürdükten sonra market arabasıyla ıssız araziye taşıdığı anlaşıldı.

Şimdiye dek yalnızca iki kurbanın kimliği belli oldu. 54 yaşındaki Elizabeth Redmon ve 39 yaşındaki Tonita Lorice Smith cinayetlerinden suçlu bulunan Robinson'ın devam eden soruşturmasında bulunan yeni bağlantılar ise, bu zincirin çok daha fazla kurbanı olabileceğini ortaya çıkardı.

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