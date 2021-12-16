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Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni ekonomi programı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamad yeni ekonomi programı mesajı verildi. Açıklamada, "Küresel olanak ve risklerin; pazara yakın, maliyet avantajına sahip dijital altyapısını geliştiren, nitelikli insan sermayesine sahip, katma değerli ve yeşil üretim yapabilen, cari dengesi ve borçluluk oranı sürdürülebilir olan ülkeleri ön plana çıkaracak olması bu modelin ülkemiz için hayati seviyede elzem olduğunu göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni ekonomi programı mesajı
Ekleme: 16.12.2021 - 18:03 Güncelleme: 16.12.2021 - 18:12 / Editör: Ozge Selin
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni ekonomi programı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamda yeni ekonomi programı mesajı verildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken, para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır. Bu model ile; üretimin ithalata olan bağımlılığı nedeniyle büyümenin düşük gerçekleştiği dönemlerde düşük cari açık verilmesi sarmalından çıkılacaktır.

'ÜRETİMİN VE İHRACATIN KISA SÜREDE ARTIRILMASINA KATKI SAĞLAYACAKTIR'

2002 yılından bu yana ülkemizde altyapı ve lojistik hizmetlerinde önemli ölçüde mesafe kat edilmesi, bunun da bölgeler arası ulaşım imkanlarını kolaylaştırarak yatırımcılara eşit fırsatlar sunması, bunlara ilaveten sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağı katma değerli üretimin ve ihracatın kısa sürede artırılmasına katkı sağlayacaktır.

'BU MODELİN ÜLKEMİZ İÇİN HAYATİ SEVİYEDE ELZEM OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR'

Küresel olanak ve risklerin; pazara yakın, maliyet avantajına sahip dijital altyapısını geliştiren, nitelikli insan sermayesine sahip, katma değerli ve yeşil üretim yapabilen, cari dengesi ve borçluluk oranı sürdürülebilir olan ülkeleri ön plana çıkaracak olması bu modelin ülkemiz için hayati seviyede elzem olduğunu göstermektedir.






'TÜM KURUMLAR TÜRKİYE EKONOMİ MODELİNİ DESTEKLEYECEK SELEKTİF ADIMLAR ATACAKTIR'

Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, küresel iklim değişikliğinin önemli oranda etkilediği tarıma, cari açığı azaltmada kritik rolü olan turizme ve istihdamın artırılmasına öncelik verilecektir. Bu çerçevede, tüm kurumlar koordinasyon içinde şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde Türkiye Ekonomi Modelini destekleyecek selektif adımlar atacaktır.'
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni ekonomi programı mesajı
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