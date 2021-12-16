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Sivas'ta çocuklar, yolda buldukları yaralı kediyi sağlığına kavuşturdu

Sivas'ın Zara ilçesinde sokakta buldukları yaralı kediyi tedavi için ilçe belediye başkanlığına götüren çocuklar, takdir topladı.

Ekleme: 16.12.2021 - 01:26 Güncelleme: 16.12.2021 - 01:36 / Editör: Ozge Selin
Sivas'ta çocuklar, yolda buldukları yaralı kediyi sağlığına kavuşturduSivas'ın Zara ilçesinde cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıysan bu görüntüler yürek ısıttı.

YARALI KEDİYİ BELEDİYE EKİPLERİNE GÖTÜRDÜLER

Bir grup öğrenci yolda yaralı bir kedi buldu. Ne yapacağını bilemeyen çocuklar, kediyi koydukları bir kutu ile Zara Belediye Başkanlığına götürdü. Hemen belediyenin veterineri çağrıldı. Çağrılan veteriner, çocukların gözetiminde yaralı kediye müdahale etti.

ÇOCUKLAR KEDİYİ YALNIZ BIRAKMADI

Yaraları sarılan kedi, ilaç tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Çocuklar tedavi sırasında kediyi bir an olsun yalnız bırakmadı.

Çocukların takdir toplayan bu davranışı ve heyecanları güvenlik kameraları ve cep telefonları ile anbean kaydedildi.

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