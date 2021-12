Küresel güçler çıldırdı! The New York Times, CHP'li İBB'yi kullanarak Halk Ekmek üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırmaya başladı

Küresel düzenin sözcüsü ve dünyanın en çok kitleye ulaşan gazetelerinden The New York Times, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanı olmasından bu yana süregelen Halk Ekmek'in önünde uzun kuyrukları haberleştirdi. New York Times'ın İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall'ın imza attığı haberde, "İstanbul'un bir banliyösünde (yoksul mahalle) bir devlet ekmek bankasının önünde, yağmur altında kuyruk oluşturan asık suratlı insanlar cadde boyunca bekliyor." sözlerini sarfetti. Gall, uzun yıllar boyunca İstanbul'da yaşıyor. Dünya kamuoyuna Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtı yanlış ve tahrif edilmiş haberler servis ederek gazeteci kılıfı altında etki ajanı işlevi görüyor.

Küresel sistemin baronları para üzerinden para kazandığı düzeni bozmak isteyen kim varsa önce üretim süreçlerini engellemek için dolarla saldırıyor ardından medya sistemiyle o ülkenin iktidarını karalıyor.Reuters, Washington Post, The New York Times, The Guardian, AP, AFP her gün Türkiye'nin ekonomisi ve savunma sanayiisini kötüleyen sahte haberler üretiyor.Operasyon haberlerin bini bir para...Yıllardır Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarının yıkılacağı işlenirken kendi temennileriyle dolu kurgu haberleri servis ederek uluslararası kamuoyunu etkilemeye çalışıyorlar.ABD'Lİ NYT AÇIK AÇIK SALDIRMAYA BAŞLADIDünyanın en çok ses getiren gazetelerinden olan ABD merkezli The New York Times, Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz yaşandığını iddia etti. New York Times'ın İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall imzalı haberde, 'Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesiyle maaşları artık temel ihtiyaçları dahi karşılamaya yetmeyen Türkler, yüksek enflasyonla boğuşuyor' sözleri kullanıldı.Carlotta GallHaberi özel bir kurguyla dramatize ederek sunan Gall, vatandaşların çok zor durumda olduğu algısını işledi.ABD'Lİ MUHABİR BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NEFRET EDİYORBaşkan Erdoğan'a karşı küstah bir dil kullanan Gall, kin dolu kalemiyle Ali Babacan'ı muhalefet lideri olarak sunarak, 'cumhurbaşkanını Twitter'da azarladı' sözlerini sarf etti.KURGU İKİ AŞAMALIBir Halk Ekmek büfesi önündeki oluşan uzun kuyrukları fotoğraflayarak haberini inandırıcı kılmaya çalışan Gall, 'Türkler her gün fiyatların yükselişini izliyor. Giderek artan kuyruklarda insanlar sofralarını doldurmak için devlet tarafından verilen ucuz ekmeğe yöneliyor. Mahallelerde de ekmek kuyrukları artıyor' dedi.Mevcut kuyrukların oluşmasını bizzat CHP'li İBB sağlıyor.KUYRUKLU YALAN İBB'DEN ÇIKIYOROysa olayın aslı çok farklı... CHP'li İBB ekmekleri normalinden 1.5-2 saat geç getirerek zamanında gelen vatandaşların bekleyerek kuyruk oluşmasını sağlıyor. Böylece 'insanlar yoksullaştı' algısı işliyor.Ardından İstanbullunun Halk Ekmek büfeleri önünde kuyruğa girdiklerini vurgulayıp bunun üzerinde hükümeti kötülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Habertürk Tv'den muhalefet çalışanı gibi çalışan Fatih Altaylı'nın programında oynanan oyunu açıklamıştı.Altaylı ve İBB bu yayında çok zor anlar yaşamıştı. Göksu Halk Ekmek'teki yığılmaların sorumlusunun CHP'li belediye olduğunu açıkladı. Altaylı anlık olarak İBB'den kendisine gelen bilgilerin yalan olduğunu duyunca şaşkınlığa uğradı.İBB ekmek dağıtımıyla ilgili ilk attıkları bilgileri yalanlayarak Göksu'nun verdiği sayıların benzerini paylaştı. Altaylı'nın canlı yayındaki zor anları dikkat çekerken Göksu Gobbels'in sözünü hatırlattı.İBB'Yİ YÖNETEMİYORLARGöksu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'yi yönetemediğini, Halk Ekmek'te günlük üretilen ekmeğin neredeyse yarı yarıya düştüğünü resmi sayılarla ortaya koydu. Altaylı İBB yüzünden zor anlar yaşadı.İLK İDDİA: 3 BİNDEN DAHA FAZLASI VARMIŞİşte İBB'nin iki dakikada kendisini yalanladığı ve Altaylı'nın zor duruma düştüğü diyalog:'BİZİM DÖNEMDE 2 BİN 945 NOKTADA DAĞITIM VARDI'Mehmet Tevfik Göksu: Bizden 142 büfe (Halk Ekmek büfesi) açılmasını istediler. CHP Grubu teklif etti, biz (AK Parti ve MHP Grubu) onay verdik. 142 büfeden sadece 60 tanesini açabildiler. Bizim dönemde 2 bin 945 noktada dağıtım yapılıyormuş. Şu an 900 küsur noktada dağıtım yapılıyor.Fatih Altaylı: Şu anda 3 bin dağıtım noktası varmış. 3 binden daha fazlası varmış.GÖKSU: 900 KÜSÜR...Mehmet Tevfik Göksu: Bendeki bilgi 900 küsur..ALTAYLI DİRENİYORFatih Altaylı: Belediyeden şu anda geldi. Belediyeden gelen bilgi bende. (…) Belediyeden Ceren Akdağ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya İlişkileri Koordinatörü ve Basın Danışmanı) yolladı. Toplam dağıtım noktamız 3 binin üzerinde…Mehmet Tevfik Göksu: 900 noktada dağıtımları var. Bende bilgileri var. 3 bin küsur noktada dağıtımınız varsa dünkü ekmek kapasiteleri ile bugünkü ekmek kapasiteleriniz arasında fark yok. Bu kuyruklar niye?Fatih Altaylı: Çok ilginç bir şey. Belediyeden bana sabah gelen bilgide şöyle diyor: 603 halk ekmek büfesi, 450 bayiyle en hızlı servis ediyoruz.Mehmet Tevfik Göksu: Fatih bey, bir daha söyler misiniz?Fatih Altaylı: 603 halk ekmek büfesi, 450 bayi varmış.2 DAKİKADA YALAN ÇARKIMehmet Tevfik Göksu: Kaç yaptı?Fatih Altaylı: Bin 53 yaptı. (…)Mehmet Tevfik Göksu: Hani üç bin noktaydı? Kendileri birbirini tekzip ediyor. Gobbels'in sözü var ya. İlk söyleyen kazanır. Böyle saçmalık yok.MURAT ONGUN: 1 MİLYON 458 BİN ADET EKMEK ÜRETTİKÖte yandan İBB Sözcüsü Murat Ongun 3 gün önce sosyal medya hesabından, 'İstanbul'da pek çok fırında, artan maliyetler nedeniyle 220 gr ekmek 3.50 TL oldu. 250 gr Halk Ekmek hala 1.25 TL, bugün 1 milyon 458 bin adet ekmek ürettik. Ne yazık ki talep 1.6 milyonu geçti.' ifadelerini kullanmıştı.GALL'IN OPERASYON HABERLERİNDEN BAZILARINew York Times'ın İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall, 10 büyükelçinin yaptığı açıklamanın arkasındaki itici gücün Amerikan hükümeti olduğunu ifade etti.24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve parlemento seçim sürecinde, 'İnce'nin mizahı Erdoğan'a karşı panzehir' ifadeleriyle algı haberi yaptı.Geçtiğimiz hafta, üretim ve istihdamla büyümeyi ve ülkeye girecek paranın Türkiye'ye ait olmasını savunan Başkan Erdoğan'a karşı, 'Erdoğan ekonomik planıyla birlikte daha da izole hale geldi' ifadelerini kullandığı sahte kurgularla dolu bir habere imza attı.