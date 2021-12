Karamollaoğlu’ndan İBB’ye alınan terör örgütü üyelerine ilişkin açıklama: İnanmıyorum

TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.Karamollaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:İBB'de işe alınan PKK'lılar hakkında ne düşünüyorsunuz?Ben kusura bakmasınlar terörle iltisaklı personel alımına itibar etmiyorum. Pasaport verilemez ibaresi koydular bana. Üç gün sonra şartlar değişti, hemen verdiler. İftira ettiklerini kabul ettiler. Ben bakanlığın söylemlerine nasıl güveneceğim. Hemen bu isimler mahkemeye verilmeli.'Hüküm giymişse çalışamayacak diye bir şey yok'Karagöz'ün 'Çoğu hüküm giymiş cezaevinde yatmış çıkmış şahıslar' ifadesi üzerine Karamollaoğlu 'Hüküm giymişse çalışamayacak diye bir şey yok' diye konuştu. İçişleri Bakanlığı'nın pasaport sorunuyla ilgili o dönem yaptığı 'Diplomatik pasaportu başvurusu üzerine üç gün sonra kendisine teslim edildi. Herhangi bir şerh yoktur' açıklaması hakkında ise 'Bunu yapan doğru söylemiyor' karşılığını verdi.TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. 'İBB'de işe alınan PKK'lılar hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna Karamollaoğlu, 'Ben kusura bakmasınlar terörle iltisaklı personel alımına itibar etmiyorum. Pasaport verilemez ibaresi koydular bana. Üç gün sonra şartlar değişti, hemen verdiler. İftira ettiklerini kabul ettiler. Ben bakanlığın söylemlerine nasıl güveneceğim. Hemen bu isimler mahkemeye verilmeli' cevabını verdi. Karagöz'ün 'Çoğu hüküm giymiş cezaevinde yatmış çıkmış şahıslar' ifadesi üzerine Karamollaoğlu 'Hüküm giymişse çalışamayacak diye bir şey yok' diye konuştu. İçişleri Bakanlığı'nın pasaport sorunuyla ilgili o dönem yaptığı 'Diplomatik pasaportu başvurusu üzerine üç gün sonra kendisine teslim edildi. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın 'Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı bellidir' çıkışıBilmem, kendisinin bilgisi var demek ki benim yok. Kim olması konusunda seçmenin tercihine bağlı. Erdoğan'ın devamı biraz zor gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı adayı için; seçim tarihi alınmadan, adaylar belli olmadan isim söylemek doğru olmaz.Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığıBen şimdiye kadar bunu tekrarladım. İttifaklar koalisyon değil, bugünkü seçim sisteminin getirdiği zorunluluktur. İttifaklar vekillerin sayısının artmasını sağlıyor. Bu yapının gereği. Bundan dolayı şimdiden kanaat getirmek doğru değil. Tahminler üzerinde pek konuşmayı sevmiyorum. Bu spekülasyonlara sebebiyet verir.Millet İttifakı'nın içinde ya da dışındayız diye bir kanaat belirtmedim şimdiye kadar. Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan gibi gözükmesine rağmen, yüzde 1 ihtimal de olsa değişebilir. İttifak konusu muğlak ise adayı belirlemenin yanlış, yıpratıcı olacağını düşünüyorum. Şu anda doğru bulmuyorum. İttifaklar bile değişebilir. İttifak konusu muğlak ise adayı belirlemenin yanlış, yıpratıcı olacağını düşünüyorum. Şu anda doğru bulmuyorum. İttifaklar bile değişebilir.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TVNET canlı yayınında, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın 'Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı bellidir' sözleri üzerine kendisine yöneltilen '13'üncü Cumhurbaşkanı kim?' sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu, 'Bilmem, kendisinin bilgisi var demek ki benim yok. İlk defa haberim oldu.' dedi.'Millet İttifakı'nın adayını belirlemek için bir oylama olsa oyunuz ne olur?' sorusunu yanıtlayan Karamollaoğlu, 'Şimdiden kanaat getirmek doğru değil. Tahminler üzerinde pek konuşmayı sevmiyorum. Bu spekülasyonlara sebebiyet verir.' açıklamasında bulundu.28 Şubatçı komutanlarla ilgili çıkışıSöylemek istediğim, suç işleyenlerin cezalarınınverilmesi ve mani bir durum olsun istemiyorum. Bir ülkenin ordusunun en üst kademesinde bulunanlar kendi yaptıklarıyla bu duruma düşmemeliydiler. Sizin elinizde silah var, ülkeyi yönetenlere farklı tavır sergilenmesi beni üzüyor. Türkiye'nin en önemli isimlerinin bu durumda olması beni üzüyor. Bir general var başbakana küfretmiş elbette bunun cezasını çekmesi lazım. Ben böyle girişimleri mazur görüyorum demedim. Bunlar olmamalıydı. Bunlar hükümetin emrindedir. Eski generallerden birisi ne yaptık diyor. Daha ne yapacaksınız?Hasan Damar'ın 'İstanbul'u biz kaybettirdik' çıkışıHasan Bey, bizim ona tepki göstermemizden dolayı gücendi. Partimizin üst kademesinde görevi yok. Seçim iptaline gittiğinde biz memnun olduk, kendimizi ispat edebiliriz diye. Aday gösterip göstermeme konusunu düşündük. İstanbul'da iki turda da kendi adayımız vardı. Tüm seçim bölgelerinde seçime girdik. CHP ve İYİ Parti bir dayanışma içerisine girdiler. İstanbul'da ayrı bir aday çıkarmayıp İmamoğlu'na destek verdiler. Biz ikinci adayımızı çıkardık. Tekrarlanan seçimde oylarımız düştü. AK Parti tarafından CHP adayını desteklediğimiz iddia edildi. Birben fark 800 bine çıktı, bizim oyumuz devede kulak kaldı.İstanbul'daki yönetimi nasıl buluyorsunuz?İstanbul'da yaşamıyorum. Buradaki yönetimin performansından çok bilgim yok. Ankara'da bir çaba var ama eleştirel bir gözde değilim, değiliz.HDP İstanbul kongresindeki PKK ve Öcalan sloganlarıÖcalan tekrarlanan seçimler öncesinde iktidar tarafından itibarlı hale getirildiyse öbür tarafından böyle bir hakkı var. Sayın Cumhurbaşkanı bunu açıkça yaptı. Yanlışsa ikisine de yanlış demeliyiz. Hukuk karşısında herkes eşittir.'Demirtaş serbest bırakılsın' çağrısıŞu an bir hüküm verilmiş mi verilmemiş mi? Seçime gidilirken hakkında bir hüküm kararı yoktu. Sadece tutukluydu, cumhurbaşkanı adaylığı için mani bir hal yoktu. TRT kameraları hapishaneye gönderildi ve yayınlandı. Böyle bir adalet olmaz dedim. Bir insan aday olabiliyorsa, kanıtlanmış sabit suçu yok serbest olmalı dedim. Ben Demirtaş'ı tanımam bilmem, hiç de konuşmadım. Ben fikir beyan ettim. Tutukluluk geçici bir haldir. Suçu kanıtlanmıyorsa ithamdan ibarettir. Kesinleşmiş dosyaları varsa da takip etmedim. Tutukluluk başka, hüküm giymek başka.Fatih Erbakan'ın 'Kongreden üç gün önce Karamollaoğlu bana söz verip tutmadı' çıkışıDoğru söylemiyor. Şahitler de gelsinler, onlar da işlerine gelirse yalan söylerler. Ben bu sözlerine şaştım. Ben kendisini üç kez davet ettim. Kendisine Genel Başkan Yardımcılığı verelim birlikte çalışalım dedim. Ablası Zeynep Hanım'la beraber geldi. Partinin dışında bir yerde görüştük. Kongrede listede olup olmadığını hatırlamıyorum ama ben kendisine teklif ettim. İtibar edilmedi, Fatih Bey bunun arkasına sığınmasın bu dürüstlük olmaz. Ben babasıyla beraber 40 yıl çalıştım. Bu beni yalancılıkla itham etmek manasına gelir. Ben yalan söylemem, kimseye de iftirada bulunmam. Hatayla bir şey söylediysem de özür dilerim. Ayıptır ya, ayıp!Yeniden Refah Partisi'ne ağır sözler: Erbakan Hoca'ya ihanet ettilerYeniden Refah isminin kullanılması hukuken doğru değil. Kapatılan bir partinin amblemi veya onunla iltisaklı olduğunu gösteren ibareler kullanılamaz. Bir partinin devamı mahiyetinde bir parti kurulamaz. Başsavcılık zaten parti kurulduktan sonra 30 sayfalık bir layiha göndermiş. Yanlış bir yola girdiler. Sadece bize karşı bir tavır sergiliyorlar. Erbakan Hoca, Saadet Partisi'nin Genel Başkanı olarak hayata veda etti. Kendisi Refah Partisi'ni bundan dolayı kurdu, suç işliyor. Üye sayıları da beni ilgilendirmez ve konuşmak istemiyorum o kadar! Bu arkadaşlar babalarına ihanet ettiler. Kendilerine gerekçe üretiyorlar. Bu konuyu konuşmayı doğru bulmuyorum, ne halleri varsa görsünler.Ayasofya Camii'nin açılışına davet almasına rağmen gitmemesiGittim, namaz da kıldım. Allah razı olsun. Önemsemediğimiz için açılışa gitmedik. Yine gideceğim. Önemli bir yeri olan, fethin simgesi bir camidir.İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine küfrüne yorum yapmamasıBu konularda siyasi olarak yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Videosunu izlemedim. Doğruysa üzüntü verici. Doğru olmama ihtimali olduğu için... Ben polemiğe girmek istemiyorum. Olmayan işler varmış gibi gösteriliyor. İktidar bunu kullanıyor. Konu hakkında detaylı bilgim olmadığında yorum yapmıyorum. Ben İYİ Parti'nin de bunu tasvip edeceğine ihtimal vermiyorum.Cumhurbaşkanı olsanız dış politika stratejisi ve devam eden dev projelere ne olacak?Her biri ayrı ayrı ele alınır. İstanbul Kanalı'nı hemen bırakırız. Çevre yönünden bize yararlı olmayacak. Ben 'yap-işlet-devret'e değil, garantilere karşıyım. YHT projelerinin sonuna yaklaşıldı, onları tamamlarız. Tezkereye destek vermedik çünkü ne olduğu belli mi? Asker nereye gidecek, hangi yabancı asker gelecek belli değil. Suriye'de barışın bir an önce kurulmasını istiyoruz. Suriye politikası en başından beri yanlıştır.Cumhur İttifakı'na katılma ihtimaliniz yüzde kaç?Cumhur İttifakı'na katılma ihtimalimizin yüzdesi değil ne olduğunun ortaya konulması lazım. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne destek vermeyiz, içinde de olmayız. Millet İttifakı'yla bir temasımız var.HDP ile aynı ittifakta olma ihtimalimiz olduğunu şimdilik düşünmüyorum. HDP, Türkiye'de yeri geldiği zaman iktidarın açılım sürecinde kullanıldı. Şu anda HDP maalesef, Meclis'i idare ediyor mu Grup Başkanvekili. Bu bir meşruiyet içinde yürüyor. Bir araç içinde kullanmak yanlış. Suni bir gerilim var ve iktidara yaramıyor. Buna bir çözüm bulunmalı. Terörle mücadelede bir başarı el edildi. Son zamanlarda şehitlerimiz artsa da başarı elde edildiği kanaati var.'Dağı taşı bombalıyorlar, şov için Kandil'e bayrak dikecekler' açıklamasıBazen belli bir kontekst içinde böyle bir ifade kullanabilirim ama şu an hatırlamıyorum.Kılıçdaroğlu için yaptığı 'babayiğit' açıklamasıSayın Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde hiç rastlamadığımız bir açılımın içine girdi. Ezanın Türkçe okunması CHP döneminde olmuştu, ama 1950 seçimlerinden hemen sonra ezan haline getirildi. Son zamanlarda da konu gündeme gelince, Kılıçdaroğlu o ismi (Öztürk Yılmaz) partiden ihraç etti. Biz onu Kılıçdaroğlu'nu Kudüs Mitingine davet ettik yaptığı konuşmada arkadaşlarımız senden daha cesur konuştu dediler. Parti meclisine ilk defa başörtülü bir hanımı aldı. Tüm bunları sıralarken kendisinin takındığı tavırlara bakındığımızda, bugüne kadar yapılan yanlışlara misal olsun diye konuştu ve biz eski CHP değiliz dedi. Bu yaklaşımı takdir ettiğimi söylüyorum. Kendisini sorgulayıp yaptığı yanlışları kabul ediyor. Helalleşme çıkışına yapan bir insana 'hadi sen de oradan' denilmez, bu İslam'a uymaz.Oğuzhan Asiltürk vefat ettiğinde aranız nasıldı?Oğuzhan Bey, Erbakan Hoca ile de yeri geldiğinde tartıştı. Farklı konularda aynı görüşte olmadık ama kavgada etmedik. Arada sanki uçurum varmış bir araya gelemezmişiz gibi bir şey yok. Benim oğlum, Oğuzhan Bey'in kızıyla evli.Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile ne konuştuklarını bilmiyorum. Genel manada neler konuşulduğunu aktardı. Oğuzhan Bey'in daha önceki seçimlerde, Davutoğlu başbakan iken bir ittifak konusu gündeme gelmişti. O dönemde kaç vekil istersiniz denildiğinde, Oğuzhan Bey 20-25 grup kuracak bir rakam istedi. Tayyip Bey 'hayır' dedi. Arkasından Oğuzhan Bey 20 noktasında ısrarcı mısınız dediler. Ben 10'u bile kabul ettim. Daha sonra bize kapı kapatıldı. Biz AK Parti ile selamlaşamadık bile seçime kadar. Allah'tan kendi listelerimizi hazırlayıp seçime girdik, seçime bile giremiyorduk. Bugüne geldiğimizde bu söz konusu değil. Bugünkü şartlarda kendi amblemimizle gireriz, bize kapılar açılırsa bir takım tercihlerde bulunabiliriz. Bu sistem değişmeden ittifak olmaz. Yarın ne olur bilemem.Bugünkü şartlarda 15 gün de olsa, belirlenen seçim tarihinden önce seçim olmazsa Erdoğan'ın yeniden aday olma şansı yok. Demek oluyor ki erken seçim olacak.LGBT hakkında ne düşüyor?Biz bunu doğru bulmuyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni de bütün olarak kabul etmiyoruz. Önem verdiğimiz konular var kadına şiddet gibi. Ailenin korunmasını önemsiyoruz. Liderler arasında bu görüşme olmadı.Sivas olayları size göre bir katliam mı?Sivas hadiseleri korkunç bir hadise. Bu hadiselerde sadece ben suçlamıştım. Allah'tan ki hadiselerin başında yaptığım konuşma TV'lere yansıyınca üzerimdeki ithamları kaldırdılar. Planlanmış olma ihtimali büyük. O dönemki emniyet, istihbarat müdürünün verdiği bilgidir. Bana bir gün sonra geldi. 15 gün önce çelik kuvvetin üçte birini terör hadiseleri nedeniyle gönderdik dediler. Hadise meydana gelirse müdahale gücümüz kalmadı diye yazdım. Aslında suç işledim ancak, vali ve emniyet müdürüne karşı sorumluyum.Benim dahlim olmaya konu neden bu noktaya geliyor üzülüyorum. Benim suçum ne ya? Ben onların bütün ailelerine başsağlığı ilettim. Siz itham edeceksiniz. Allah rızası için bu soruyu emniyet müdürüne bir kez sordular mı? Çarpıtmak için. Mesullerini değil neden beni muhatap alıyorsunuz. Kimse emniyet müdürünü veya valiyi sorgulamıyor. O toplantıyı ben organize etmedim ki.