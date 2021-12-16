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Kadıköy’de ilginç olay! ‘Ben Superman’im’ dedi! Kafedeki insanların üzerine uçtu...

İstanbul Kadıköy'de ilginç bir olay yaşandı. Herkes şaştı kaldı... Bir vatandaş, 'Ben Superman'im' diyerek bir kafede oturan müşterilerin masalarına atladı. Müşterilerle birlikte yere düşen şahıs, yerde süründükten sonra koşarak uzaklaştı. Yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ekleme: 16.12.2021 - 11:00 Güncelleme: 16.12.2021 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy’de ilginç olay! ‘Ben Superman’im’ dedi! Kafedeki insanların üzerine uçtu...Olay, geçtiğimiz salı günü gece saat 02.30 sıralarında Kadıköy'deki bir eğlence mekanında meydana geldi.

İddiaya göre, müşterilerin mekanda yoğun olduğu esnada sokak üzerinden koşarak gelen bir şahıs, 'Ben Superman'im' diye bağırarak müşterilerin oturduğu masanın üzerine atladı.

Masada oturan müşterilerle birlikte yere düşen şahıs, bir süre yerden kalkamayarak sürüklendi.

Şahıs daha sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. Yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın yaşandığı işletmenin personeli, "Biz o esnada normal çalışmamızı sürdürüyorduk.

Arkadaşın biri yukarıdan koşarak 'Ben Superman'im' diyerek masaların üzerine atladı.

Yere düştükten sonra biraz daha zıpladı. Sonra kaçarak uzaklaştı. Biz de ne olduğunu şaşırdık.

Bir anda garip geldi. Arkadaş sanırım bir an Superman olduğunu düşündü.

Buralarda biraz doz kaçınca böyle şeyler yaşanabiliyor" diye konuştu.

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