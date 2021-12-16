İş dünyasından asgari ücret değerlendirmesi: Son derece doğru ve önemli bir karar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret 2022 zammı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi.Toplantıda ilk olarak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı açıklaması yaptı. Bilgin taraflara teşekkür ettikten sonra sırası ile işçi ve işveren tarafına asgari ücret 2022 açıklaması için söz verdi.Son olarak sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan, asgari ücret zammının yüzde 50,4 oranında gerçekleştiğini bildirdi. Buna göre; asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacak.Asgari ücrette beklentilerin üzerine gerçekleşen artışın ardından iş dünyasından da peş peşe mesajlar gelmeye başladı.İşte o mesajlar:"İŞ DÜNYASI OLARAK ASGARİ ÜCRET ARTIŞINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, asgari ücretteki artışa ilişkin, "Asgari ücretle çalışan emekçilerimizin ekonomik açıdan rahatlaması adına, bu artış oranını son derece doğru ve önemli bir karar olarak değerlendiriyoruz. İş dünyası olarak, asgari ücret artışından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ortamın şartlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.Olpak, asgari ücrette enflasyonun oldukça üzerinde bir artışa gidildiğini belirterek, "Dolayısıyla bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yüzde 50,4 artışla 4 bin 250 TL olarak açıklanan asgari ücret, enflasyonun ciddi miktarda üzerinde bir ücret artışına gidildiğini gösteriyor.Asgari ücretle çalışan emekçilerimizin ekonomik açıdan rahatlaması adına, bu artış oranını son derece doğru ve önemli bir karar olarak değerlendiriyoruz. İş dünyası olarak, asgari ücret artışından memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu."ÖNEMLİ BİR ADIM"Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "MÜSİAD olarak görüşümüz; sanayi sektörü kapsamında asgari ücretli çalışanlar için ilave bir pozitif ayrıcalık sağlanmasının imalata yönelik istihdamımızın ve üretim kapasitemizin artırılması adına önemli bir adım olacağı yönündedir." ifadesini kullandı.Yeni asgari ücretteki artış oranının geçen yıla göre getireceği ilave maliyetin azaltılması hususunda, Damga Vergisi ve Gelir Vergisi kaldırılarak işveren yükününün 450 TL azaltılmasının iş dünyası temsilcilerini memnun ettiğini aktaran Asmalı, şunları kaydetti:"Bu noktada başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, iş dünyasının taleplerine kayıtsız kalmayan bütün ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz.Buna ilaveten, bilindiği gibi mevcut uygulamada iş kolu ya da sektör ayırt etmeksizin bütün asgari ücretli çalışanlar için standart bir ücret belirlenmekte, böylece imalata yönelik stratejik öneme sahip sektörlerle diğer sektörler arasında bir fark gözetilmemektedir. MÜSİAD olarak görüşümüz; sanayi sektörü kapsamında asgari ücretli çalışanlar için ilave bir pozitif ayrıcalık sağlanmasının imalata yönelik istihdamımızın ve üretim kapasitemizin artırılması adına önemli bir adım olacağı yönündedir.""ASGARİ ÜCRET HERKESİ MEMNUN ETTİ"Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin herkesi memnun ettiğini bildirdi.Özgür Burak Akkol ve Pevrul Kavlak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022'de uygulanacak asgari ücreti açıklamasının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretin sadece asgari ücretliyi ilgilendirmediğini, asgari ücret üzerinden her şeyin hesaplandığını belirten Akkol, sürecin başında, iyi niyet ve pozitif bir ortamın bulunduğundan bahsettiklerini söyledi. Özgür Burak Akkol, "Bugün gelinen asgari ücret, hakikaten Cumhurbaşkanımız da söyledi, yüzde 50'nin üzerinde. Son 10 yılların en yüksek artışıyla karşı karşıyayız." diye konuştu.Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergilerinin de alınmayacağını dile getiren Akkol, şöyle devam etti:"Bunun sadece asgari ücretlilere değil, SGK'li çalışan yaklaşık 15 milyon kişiye pozitif etkisi var. Brüt asgari ücret kadar kısmından çalışanlardan gelir vergisi alınmayacak. Yani asgari ücretin iki katı da alsanız, üç katı da alsanız o kısmından gelir vergisi alınmayacak. Bu çalışanlar adına, hepimiz adına da esasında çok güzel bir haber."TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, asgari ücretin belirlenmesi sürecinin kolay olmadığını ve bu süreçte sosyal medyada çok dezenformasyon yapıldığını vurgulayarak, "Sonuçta herkesi memnun eden güzel bir rakam ortaya çıktı." ifadesini kullandı.""CUMHURBAŞKANIMIZIN AÇIKLADIĞI RAKAM BEKLENTİLERE CEVAP VERMİŞTİR"İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücret artışına ilişkin "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı rakam, beklentilere cevap vermiştir." ifadelerini kullandı.Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 yılı asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı rakamın beklentilere cevap verdiğini belirten Avdagiç, çalışan kesimin enflasyona ezdirilmemesinin ve emeğinin korunmasının üretim ve sosyal barışın temel ilkesi olduğunu vurguladı.Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisinin kaldırıldığını hatırlatan Avdagiç, şunları kaydetti:"Hükümetimiz asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırarak, hem işçi hem işveren kesimine destek verdi. Bu süreçte İstanbul Ticaret Odası olarak gündeme getirdiğimiz asgari ücretin üzerindeki yüklerin kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz.Asgari ücrete uygulanacak gelir vergisi ve damga vergisi muafiyetinin tüm ücretlere uygulanması, ayrıca SGK üst limitinin asgari ücrete değil, TÜFE'ye bağlı olarak artırılması, tüm ücretlileri ve kayıt içi çalışan şirketleri koruyacak uygulamalar olacaktır."