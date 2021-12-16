16 Aralık Kuveyt Türk Çöktü Mü? Kuveyt Türk Neden Açılmıyor?

16 Aralık Kuveyt Türk Çöktü Mü?

Kuveyt Türk Müşteri Hizmetleri Numarası

Sabah saatlerinden itibaren Kuveyt Türk mobil uygulamasına giriş yapamayan vatandaşlar tarafından konuyla ilgili olarak birçok soru aratılmaya başladı. Bu sebeple en çok aratılanlar arasındavesoruları merak konusu oldu. Sosyal medyada birçok kişi uygulamaya giremediğini ekran görüntüleriyle birlikte paylaştı. Bu paylaşımların ardından en çok aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Sistemin neden çalışmadığına anlam veremeyen kullanıcılar Kuveyt Türk tarafından yapılacak açıklamayı beklemeye başladı.sorusuna cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Kuveyt Türk Bankası’nın mobil uygulamasında sabah saatleri ile birlikte sorun yaşanmaya başladı. Mobil uygulamaya giriş yapamayan birçok kullanıcıvesoruları sorulmaya başladı. Kullanıcılar sosyal medyada giriş yapamadığını belirterek ekran görüntülerini paylaşmaya başladılar. Kuveyt Türk tarafından erişim problemi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili olarak kullanıcılar Kuveyt Türk tarafından yapılacak olan açıklamayı bekliyor.16 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Kuveyt Türk Mobil uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar konuyla ilgili olarak detayları araştırmaya başladı. Birçok kişi sistemin çöktüğünden şüphelendi ve Kuveyt Türk tarafından yapılacak olan açıklamayı bekledi. Birçok kullanıcı banka tarafından herhangi bir açıklama gelmeyince mağdur olduklarını belirterek sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başladı. Bu sebeple sık sık aratılanlar arasındayer aldı. Müşteri hizmetlerini arayarak bilgi almak ve sorunun neyden kaynaklandığını öğrenmek isteyenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. Kuveyt Türk müşteri iletişim merkezine 444 0 123 numarasından ulaşım sağlayabilirsiniz.Kuveyt Türk’e giriş yapılamamasının ardından konuyla ilgili olarak birçok kullanıcı sosyal medyadan şikayetlerini dile getirdi. Konuyla ilgili olarak müşteriler tarafından atılan tweetler şu şekilde;-“Kuveyt Türk katılım ile anlaştığımda piyasada ani yükseliş veya inişlerde Kuveyt'i kapatırız diye bir madde görmedim! Neden şimdi giriş yapamıyoruz? #kuveyttürk”- “ #Kuveytürk internet işlemleri yapamıyoruz bankacılık işlemlerini durdurdu mu Hiçbir işlem yapılamıyor.. Sistemlere giremiyoruz..”-“Kuveyt Türk uygulamayı kilitledi Eh buraya kadarmış Başka banka bulacağız artık”-“Kuveyt Türk mobil uygulamaya giremiyorum. Dolar 15.25 seviyelerine gelince ne hikmetse sistem arızalanıyor.Bırakın bu şark kurnazlıklarını yazıklar olsun ! Paramı çekip uygulamayı sileceğim.Dolandırıcılar … @kuveytturk #Dolar15TL #TCMB #MaliyeBakanı”-“Kuveyt Türk sistemini kapatmış galiba, arıyorum giriş yapamiyorum hesabıma diyorum, genel bir durum teknik arıza üstünde çalışılıyor diyor. İnanmış gibi yaptım, iyi günler dedim kapattım, daha iyisi olarak ne yapabilirdim ki?!!”-“Kuveyt Türk yetkililer nerde Sistemleriniz çalışmıyor hesaplara giremiyorum müşteri hizmetleri ne ulaşamıyoruz diğer bankalar yolunda neden böyle biri açıklama yapabilirmi”