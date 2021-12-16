16 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 325 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI:Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. HAYATI DESTEKLEMEK için de eksik aşılarınızı olun" çağrısında bulundu