  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,49 - 16,52
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dışişleri Bakanlığı'ndan sözde casusluk iddialarına kınama

Dışişleri Bakanlığı: Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sözleşmeli Sekreterimizin Rodos’ta, Onikiadalar Karma Yeminli Jüri Halk Mahkemesi’nde sözde casusluk suçlamasıyla 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan sözde casusluk iddialarına kınama
Ekleme: 15.12.2021 - 23:45 Güncelleme: 15.12.2021 - 23:53 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanlığı'ndan sözde casusluk iddialarına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu çalışanının sözde casusluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmasını kınadı.

YUNAN YARGISI 'CASUSLUK İDDİASIYLA' HAPİS CEZASI VERDİ

Rodos'taki Onikiadalar Karma Yeminli Jüri Halk Mahkemesinin, Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğunda sözleşmeli sekreter olarak görev yapan Sebahattin Bayram için casusluk yaptığı iddiasıyla hapis cezası kararı aldığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan bilgiye göre, 36 yaşındaki Bayram için 5 yıl ağır hapis cezası verildi.

Karar oy birliğiyle alınırken, Bayram'ın Yunan devleti aleyhinde casusluk yaptığı ileri sürüldü.
2023’te ilk gaz karaya ulaşacak
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan Omicron varyantı için hatırlatma dozu açıklaması
Galatasaray’da istifa depremi!
Dışişleri Bakanlığı'ndan sözde casusluk iddialarına kınama
Akşener 'Askere kurşun sıkanlarla yürüyorsunuz' diyen engelli vatandaşı aldığı destek üzerinden aşağılayıp gitti
İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı başladı!
Piyasalar merakla bekliyordu... FED faiz kararını açıkladı
CHP'li İBB yine sınıfta kaldı! Kentsel dönüşümde icraat sıfır!
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Serdar Kılıç Ermenistan özel temsilcisi olarak görevlendirildi
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Vatandaştan İBB'ye 'Halk Ekmek' tepkisi: Bir haftadır geç geliyor ayıptır günahtır
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı
Mardin'de 6 PKK'lının öldürüldüğü mağara kullanılamaz hale getirildi
CHP'li Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık resti: Ben de aday olurum
RTÜK'ten Exxen'e şok ceza! Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ı kaldırılacak mı?
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun çabaları beyhudedir
İstanbul'da suya zam!
PKK'nın Avrupa'daki merkezinin Belçika olduğu belgelendi: 'Devrim' vergisi adı altında haraç topluyorlar!
Almanya'dan Rusya'ya çok sert Ukrayna uyarısı!
2 Milyonluk makam aracıyla gezen CHP’li Başkan vatandaşın suyuna göz dikti
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

Nesli tükendi sanılıyordu! Iğdır'da leopar görüntülendi: Müjdeli bir haber

Nesli tükendi sanılıyordu! Iğdır'da leopar görüntülendi: Müjdeli bir haber

Şanlıurfa'da kan donduran olay! Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı

Şanlıurfa'da kan donduran olay! Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı

Turistik Doğu Ekspresi, seferlerine yeniden başladı

Turistik Doğu Ekspresi, seferlerine yeniden başladı

Pekmezin faydaları nelerdir? Pekmezin içine tereyağı ve karabiber ekleyip içerseniz...

Pekmezin faydaları nelerdir? Pekmezin içine tereyağı ve karabiber ekleyip içerseniz...

TikTok fenomenliği 47 yıllık evliliğin sonu oldu!

TikTok fenomenliği 47 yıllık evliliğin sonu oldu!