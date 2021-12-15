CHP'li belediyelerdeki usulsüzlük Sayıştay raporunda! İstanbul, Ankara ve İzmir: Usulsüzlük, kayırmacılık, borç batağı

Sayıştay'ın 2020 raporunda CHP'li İstanbul, İzmir ve Ankara büyükşehir belediyelerininusulsüz işlemleri ve bağlı şirketlerin içinde bulunduğu borç batağı yer aldı. Üç büyükşehirbeledesiyesini yönetemeyen CHP'li yöneticilerin usulsüzlüklerine ilişkin Sayıştay'ın tespitlerişöyle:BORÇ BİR YILDA YÜZDE 50 ARTTIİstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dair raporda, belediyenin borç batağında olduğu belirlendi.CHP li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB nin, 2020 yılında toplam borcunun bir önceki yılagöre 12,5 milyar TL artarak 43,4 milyar TL'ye çıktığı ortaya görüldü. İBB'nin borçlarının 2019yılına göre yüzde 40,65 oranında arttığı tespit edildi.HİZMET VE YATIRIMLARA YANSIDIİBB'nin kısa vadeli borçları 2019 yılında 11,37 milyar TL iken 2020 yılında 14,59 milyar TL'yeçıktı. 1 yılda uzun vadeli borçları ise 19,49 milyar TL'den 28,81 milyara çıktı. Bir yıl içerisindeyaklaşık yüzde 50 artış gerçekleşti. Raporda, 2020 yılında İBB'nin günlük 59 milyon harcadığıve bütçe açığının 1 milyar 852 milyon TL olduğu ortaya çıktı. Sayıştay raorunda 2020 yılıbütçe kalemlerinde en dikkat çekenlerden birisi de yatırım harcamalarının yüzdeazalması oldu.USULSÜZ İHALELER ANKARA'YI BATIRDICHP'li Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde mali tablodaki olumsuzdurum şu başlıklarla yer aldı: HALK EKMEK: Ankara Halk Ekmek'te yükleniciler un teminindesıkıntı yaşadıklarını ve sözleşmeleriyle taahhüt ettikleri un tedarikini sağlayamayacaklarınıbelirterek sözleşmelerini feshetmek istedi. %80 feshedildi. Yüklenicilerle yeni sözleşmelerimzalandı. Ancak daha önce yüklencilerin yerine getiremeyeceğini bildirdiği un miktarındandaha fazla miktarlarda anlaşmalar imzalanması raporda "anlaşılır" bulunmadı.KAPALI TEKLİF İHALEİhaleleri şeffaf yaptığını iddia eden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kapalı teklif usulüişlemleri raporda yer aldı. Sayıştay, ABB'nin katılımın kısıtlandığı kapalı teklif usulü ihalelerleistediği kişi ve şirketleri alt kiracı olarak belirlediğini tespit etti.KÖMÜR İHALESİ USULSÜZABB tarafından her sene gerçekleştirilen ve rutin hale gelmiş olan kömür alımı ve dağıtılmasıişi de pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihalede de hülle yöntemi kullanıldı. 50 bin ton kömür alımıve dağıtımı işi için belli firmalara davet yazıldı. En düşük teklifi veren firma defalarcareddedildi. Kömür miktarı da 38 bin 25 tona düşürüldü. En düşük teklifi veren firma ihaleyedavet edilmedi. İhaleyi, belediye şirketi aldı işi de bir alt firmaya yaptırdı.PANDEMİ BAHANE OLDUAnkara Büyükşehir Belediyesi'nin Plent- Miks Temel ve İki Tabaka Astarlı Bitümlü SathiKaplama Yapım İşi'nde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Raporda ihale bedelinin 92 milyonTL'nin üzerinde olduğu belirtildi. Pandemi gereçkçe gösterilip ihalenin usulsüz yapıldığıanlatıldı.ANFA BATIYORAnkara Büyükşehir Belediyesi'nin çoğunluk hissesine sahip olduğu ANFA, yüksek miktardazarar ediyor. ABB'ye yapılan işler karşılığındaki hakedişler zamanında alınamadı, şirket, vergive SGK borçlarını dahi zamanında ödemiyor. ANFA'nın ödenemeyen 105.094.632,98 TL vergiborcu için yapılandırmaya gidildiği halde toplam borç 127.129.743,48 TL'ye çıktı.YANDAŞ VAKIFLARA KAYNAK AKTARILDISayıştay raporunda; İzmir Büyükşehir Belediye teşebbüslerinin sürekli zarar etmesi sebebiyleher yıl belediye bütçesinden sermaye artırımına gidildiği belirtildi. 2014-2020 yılları arasındabu tutarın 2 milyar 758 milyon 302 bin 706 TL olduğu ortaya çıktı. Raporda ilgili yasa gereği,Selçuk Belediyesi'nin otogar olarak kullandığı taşınmazın bedelsiz olarak İzmir BüyükşehirBelediyesi'ne devri yapılması gerekirken, Selçuk'a 21 milyon TL kamulaştırma bedeli ödendiğibelirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatsız bina inşa edildiği ve ruhsatsız bubinanın Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGEV) usulsüz olarak tahsis edildiği belirtildi.TEGEV'e tahsis edilen ruhsatsız binaya ait enerji giderlerinin de yine İzmir BüyükşehirBelediyesi bütçesinden karşılandığı ifade edildi.AKARYAKIT POMPASI CHP'Lİ PM ÜYESİNEİzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesinin sahip olduğu bir şirketten 2019-2020 yıllarında33.358,60 TL tutarında, bağlı kuruluşu ESHOT tarafından da 2020 yılında 664.908,63 TLtutarında alım yapıldığı tespit edildi. Akşam'da yer alan habere göre, raporda, belediye meclisüyesinin ihale almasının kanuna aykırı olduğu ifade edildi. CHP'li meclis üyesi ve BornovaBelediye Başkanı Mustafa İduğ'un ortağı olduğu petrol ürünleri şirketine ihale verilmesi,basında da yer almıştı. İduğ'un ESHOT'a madeni yağ sattığı ifade edilmişti.