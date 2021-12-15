CHP'li belediyelerdeki usulsüzlük Sayıştay raporunda! İstanbul, Ankara ve İzmir: Usulsüzlük, kayırmacılık, borç batağı
CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen İstanbul, İzmir ve Ankara'daki skandallar Sayıştay'ın raporunda yer aldı. Raporda, CHP'li belediyelerin usulsüz işlemleri ve şirketlerin batma noktasına geldiği detaylarıyla anlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dair raporda, belediyenin borç batağında olduğu belirlendi. Sayıştay, ABB'nin katılımın kısıtlandığı kapalı teklif usulü ihalelerle istediği kişi ve şirketleri alt kiracı olarak belirlediğini tespit etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi teşebbüslerinin sürekli zarar etmesi sebebiyle her yıl belediye bütçesinden sermaye artırımına gidildiği belirtildi.
Sayıştay'ın 2020 raporunda CHP'li İstanbul, İzmir ve Ankara büyükşehir belediyelerinin
usulsüz işlemleri ve bağlı şirketlerin içinde bulunduğu borç batağı yer aldı. Üç büyükşehir
beledesiyesini yönetemeyen CHP'li yöneticilerin usulsüzlüklerine ilişkin Sayıştay'ın tespitleri
şöyle:
BORÇ BİR YILDA YÜZDE 50 ARTTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dair raporda, belediyenin borç batağında olduğu belirlendi.
CHP li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB nin, 2020 yılında toplam borcunun bir önceki yıla
göre 12,5 milyar TL artarak 43,4 milyar TL'ye çıktığı ortaya görüldü. İBB'nin borçlarının 2019
yılına göre yüzde 40,65 oranında arttığı tespit edildi.
HİZMET VE YATIRIMLARA YANSIDI
İBB'nin kısa vadeli borçları 2019 yılında 11,37 milyar TL iken 2020 yılında 14,59 milyar TL'ye
çıktı. 1 yılda uzun vadeli borçları ise 19,49 milyar TL'den 28,81 milyara çıktı. Bir yıl içerisinde
yaklaşık yüzde 50 artış gerçekleşti. Raporda, 2020 yılında İBB'nin günlük 59 milyon harcadığı
ve bütçe açığının 1 milyar 852 milyon TL olduğu ortaya çıktı. Sayıştay raorunda 2020 yılı
bütçe kalemlerinde en dikkat çekenlerden birisi de yatırım harcamalarının yüzde
azalması oldu.
USULSÜZ İHALELER ANKARA'YI BATIRDI
CHP'li Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde mali tablodaki olumsuz
durum şu başlıklarla yer aldı: HALK EKMEK: Ankara Halk Ekmek'te yükleniciler un temininde
sıkıntı yaşadıklarını ve sözleşmeleriyle taahhüt ettikleri un tedarikini sağlayamayacaklarını
belirterek sözleşmelerini feshetmek istedi. %80 feshedildi. Yüklenicilerle yeni sözleşmeler
imzalandı. Ancak daha önce yüklencilerin yerine getiremeyeceğini bildirdiği un miktarından
daha fazla miktarlarda anlaşmalar imzalanması raporda "anlaşılır" bulunmadı.
KAPALI TEKLİF İHALE
İhaleleri şeffaf yaptığını iddia eden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kapalı teklif usulü
işlemleri raporda yer aldı. Sayıştay, ABB'nin katılımın kısıtlandığı kapalı teklif usulü ihalelerle
istediği kişi ve şirketleri alt kiracı olarak belirlediğini tespit etti.
KÖMÜR İHALESİ USULSÜZ
ABB tarafından her sene gerçekleştirilen ve rutin hale gelmiş olan kömür alımı ve dağıtılması
işi de pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihalede de hülle yöntemi kullanıldı. 50 bin ton kömür alımı
ve dağıtımı işi için belli firmalara davet yazıldı. En düşük teklifi veren firma defalarca
reddedildi. Kömür miktarı da 38 bin 25 tona düşürüldü. En düşük teklifi veren firma ihaleye
davet edilmedi. İhaleyi, belediye şirketi aldı işi de bir alt firmaya yaptırdı.
PANDEMİ BAHANE OLDU
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Plent- Miks Temel ve İki Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi
Kaplama Yapım İşi'nde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Raporda ihale bedelinin 92 milyon
TL'nin üzerinde olduğu belirtildi. Pandemi gereçkçe gösterilip ihalenin usulsüz yapıldığı
anlatıldı.
ANFA BATIYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çoğunluk hissesine sahip olduğu ANFA, yüksek miktarda
zarar ediyor. ABB'ye yapılan işler karşılığındaki hakedişler zamanında alınamadı, şirket, vergi
ve SGK borçlarını dahi zamanında ödemiyor. ANFA'nın ödenemeyen 105.094.632,98 TL vergi
borcu için yapılandırmaya gidildiği halde toplam borç 127.129.743,48 TL'ye çıktı.
YANDAŞ VAKIFLARA KAYNAK AKTARILDI
Sayıştay raporunda; İzmir Büyükşehir Belediye teşebbüslerinin sürekli zarar etmesi sebebiyle
her yıl belediye bütçesinden sermaye artırımına gidildiği belirtildi. 2014-2020 yılları arasında
bu tutarın 2 milyar 758 milyon 302 bin 706 TL olduğu ortaya çıktı. Raporda ilgili yasa gereği,
Selçuk Belediyesi'nin otogar olarak kullandığı taşınmazın bedelsiz olarak İzmir Büyükşehir
Belediyesi'ne devri yapılması gerekirken, Selçuk'a 21 milyon TL kamulaştırma bedeli ödendiği
belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatsız bina inşa edildiği ve ruhsatsız bu
binanın Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGEV) usulsüz olarak tahsis edildiği belirtildi.
TEGEV'e tahsis edilen ruhsatsız binaya ait enerji giderlerinin de yine İzmir Büyükşehir
Belediyesi bütçesinden karşılandığı ifade edildi.
AKARYAKIT POMPASI CHP'Lİ PM ÜYESİNE
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesinin sahip olduğu bir şirketten 2019-2020 yıllarında
33.358,60 TL tutarında, bağlı kuruluşu ESHOT tarafından da 2020 yılında 664.908,63 TL
tutarında alım yapıldığı tespit edildi. Akşam'da yer alan habere göre, raporda, belediye meclis
üyesinin ihale almasının kanuna aykırı olduğu ifade edildi. CHP'li meclis üyesi ve Bornova
Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un ortağı olduğu petrol ürünleri şirketine ihale verilmesi,
basında da yer almıştı. İduğ'un ESHOT'a madeni yağ sattığı ifade edilmişti.