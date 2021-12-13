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İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? İstanbul 15 Günlük Hava Durumu

Havaların soğumasıyla beraber hava durumu hakkında birçok soru soruluyor. Bu kapsamda en merak edilenlerden biri de İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusudur. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar mı yağacak? İstanbul 15 günlük hava durumu tahminleri...

Ekleme: 13.12.2021 - 14:00 Güncelleme: 13.12.2021 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? İstanbul 15 Günlük Hava Durumu
Soğuk ve yağmurlu günlerin gelmesinin ardından vatandaşlar tarafından sık sık hava durumu aratılıyor. Bu konu kapsamında en merak edilenler arasında İstanbul'a ne zaman kar yağacak ve 13 Aralık haftalık hava durumu tahminleri yer alıyor. Birçok kişi tedbir alma amacıyla işe gitmeden önce konu hakkında birçok araştırma yapıyor. Havaların soğumasının ardından kar yağmasını bekleyen kişiler de oldukça fazla. Karlı havaların tadını çıkarmak isteyen birçok kişi İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusuna cevap aramaya başladı. Okullar tatil edilecek mi ve İstanbul 15 günlük hava durumu tahminleri için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.


İstanbul 15 Günlük Hava Durumu

Birçok kişi işe gidecek olmaları sebebiyle hava durumu hakkındaki konuları merak ediyor. Bu sebeple İstanbul'a ne zaman kar yağacak ve İstanbul 15 günlük hava durumu birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Meteoroloji tarafından yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu olduğu belirtildi. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgesinde ise yağmur beklendiği belirtildi. Mersin, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak çevreleri, Ankara'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde de sağnak yağmurlar bekleniyor. Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Karabük, Ankara, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Çorum, Kayseri, Sivas, Tokat, Bayburt, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'de ise kar yağışı bekleniyor. İstanbul 15 günlük hava durumu ise şu şekilde;

13 Aralık Pazartesi Gece:9 Gündüz:13 (Sağanak yağış)
14 Aralık Salı Gece:7 Gündüz:11 (Hafif yağmur)
15 Aralık Çarşamba Gece:6 Gündüz:8 (Bulutlu)
16 Aralık Perşembe Gece:5 Gündüz:5 (Hafif yağmur)
17 Aralık Cuma Gece:5 Gündüz:9 (Yağmur ihtimali)
18 Aralık Cumartesi Gece:6 Gündüz:9 (Hafif yağmur)
19 Aralık Pazar Gece:4 Gündüz:9 (Hafif yağmur)
20 Aralık Pazartesi Gece:5 Gündüz:8 (Çoğunlukla güneş)
21 Aralık Salı Gece:4 Gündüz:9 (Çoğunlukla güneş)
22 Aralık Çarşamba Gece:3 Gündüz:8 (Artan bulutlar)
23 Aralık Perşembe Gece:3 Gündüz:8 (Hafif yağmur)
24 Aralık Cuma Gece:3 Gündüz:8 (Bulutlu)
25 Aralık Cumartesi Gece:4 Gündüz:8 (Çok bulutlu)
26 Aralık Pazar Gece:4 Gündüz:7 (Yağmur ihtimali)
27 Aralık Pazartesi Gece:7 Gündüz:8 (Hafif yağmur)


İstanbul 15 Günlük Hava Durumu

İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacak?


Birçok kişi tarafından sık sık araştırılan İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu için meteoroloji tarafından henüz net bir cevap gelmedi. Karın tadını çıkarmak isteyen ve soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmak isteyen kişiler tarafından İstanbul'da ne zaman kar yağışı gerçekleşeceği merak konusu oldu Yeni yıla karlar altında girmek isteyenler de bu konuda oldukça araştırma yapıyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalara göre önümüzdeki 15 gün boyunca İstanbul'da kar yağışının gerçekleşmemesi bekleniyor. Bu sebeple en çok merak edilenler arasında İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu yer alıyordu. Hava durumu hakkındaki gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.


İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacak?

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