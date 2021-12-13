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Doğum Lekesi Neden Olur? Doğum Lekesi Nasıl Geçer?

Yeni doğum yapmış anneler, bebeklerini ilk kez kucağına aldıklarında bazen bulanık bazen de koyu renkli doğum lekeleriyle karşılaşabilirler. Bazı durumlarda, bu lekeler doğumdan ziyade yaşamın ilk birkaç haftasında ortaya çıkar. Peki Doğum Lekesi Neden Olur? Doğum Lekesi Nasıl Geçer?

Ekleme: 13.12.2021 - 14:10 Güncelleme: 13.12.2021 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
Doğum Lekesi Neden Olur? Doğum Lekesi Nasıl Geçer?
Deride oluşan doğum lekeleri; doğum sırasında veya doğumdan hemen sonra fark edilebilen lekelerdir. Bununla birlikte, beyaz saç gibi bazı doğum lekeleri, saçları etkilediği için bebek birkaç aylık olana kadar fark edilmeyebilir. Birçok bebeğin doğumda doğum lekeleri olmasına rağmen, bu doğum lekelerinin bir sorun haline gelmesi son derece nadirdir. Birkaç doğum lekesi tıbbi müdahale gerektirir. Bununla birlikte, bazı insanlar yetişkinlik döneminde kozmetik nedenlerle doğum lekelerinden kurtulmak isteyebilir. Peki Doğum Lekesi Neden Olur? Doğum Lekesi Nasıl Geçer?

Doğum Lekesi Nedir?

Doğum lekeleri, ciltte pigmentasyon gibi çeşitli değişiklikleri tanımlar.Bu değişiklikler doğumda veya doğumdan kısa bir süre sonra belirgindir. Doğum lekesi lezyonlarının birçok alt tipi vardır ve bunlar genellikle zararsızdır. Doğum lekeleri en sık tespit edilen durumlardan biridir. Çeşitli araştırmalar, yaklaşık on bebekten birinin doğum lekesi olduğunu göstermiştir. Bazı doğum lekesi türleri diğerlerinden daha sık tespit edilir. Örneğin, hemanjiyom gibi vasküler doğum lekeleri, en yaygın doğum lekesi türlerinden biridir. Bu doğum lekelerine ek olarak, nadir olmakla birlikte, porto şarabı lekeleri gibi başka doğum lekeleri de görünebilir.

Doğum Lekesi Neden Olur? Doğum Lekesi Nasıl Geçer?

Doğum Lekesi Neden Olur?

Doğum lekesi gelişimi ile hamilelik sırasında karşılıksız aşk arzusu arasındaki bağlantı sadece bir şehir efsanesidir. Doğum lekeleri, hamilelik sırasında herhangi bir nedenden kaynaklanmayan ve oluşumlarının temel nedenleri ortaya çıkarılamayan lezyonlardır. Bununla birlikte, bazı doğum lekeleri kalıtsaldır ve aile üyeleri arasında kalıtım yoluyla üretilebilir. Bazı doğum lekeleri, nadir görülen genetik mutasyonlardan kaynaklanabilir. Klippel Trenaunay sendromu, parlak kırmızı şarap lekeleriyle doğan çocuklarda tespit edilen bu duruma bir örnektir. Nörofibromatozis tip 1 (NF1) doğum lekelerinin nedenlerinden biridir. Vücutta çok sayıda sütlü kahve ile karakterize kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalarda çok sayıda renkli doğum lekesinin yanı sıra cilt ve sinir sistemi ile ilgili yapılarda tümör oluşma riski de artmaktadır.

Doğum Lekesi Geçer Mi?

Doğum lekeleri ilaçlar, cerrahi müdahaleler ve lazer uygulamaları ile tedavi edilebilen bir durumdur. Unutulmamalıdır ki evde yapılabilecek herhangi bir uygulama doğum lekeleri için etkili olmayacaktır. Doğum lekelerini tedavi etmeye yönelik herhangi bir girişim, sağlık kurumlarındaki uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

Doğum Lekesi Nasıl Geçer?

Cerrahi tıraş (doğum lekesi ameliyatı) doğum lekelerini fiziksel olarak gidermenin etkili bir yolu olmasına rağmen, lazer tedavisi vasküler doğum lekelerinin görünürlüğünü etkili bir şekilde azaltabilir. Öte yandan ilaç tedavisi, genellikle hemanjiyom gibi doğum lekesi türleri için kullanılan ve bu lezyonların boyutunu etkili bir şekilde azaltabilen bir tedavi yöntemidir. Lazer tedavisinde porto şarabı lekeleri gibi kırmızı doğum lekeleri ağartılabilir. Lazer tarafından yayılan ışık demeti, kan damarlarını yok ederek veya daraltarak termal etkisini gösterir. Yaş faktörünün lazer tedavisinin etkinliği üzerinde etkisi vardır. Bu tedavi yönteminin etkinliği göz önüne alındığında genellikle bebeklerde doğum lekelerinin giderilmesinde kullanılır. Doğum lekeleri genellikle genel sağlığı olumsuz etkilemeyen lezyonlardır. Ancak bu durum kişinin güzelliğini etkiliyorsa çeşitli tedavi yöntemleri kullanılabilir.


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