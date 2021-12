ABD'de kasırga dehşeti! Kasaba kibrit çöpü gibi dağıldı: Tek duyabildiğimiz çığlıklardı

ABD'de başta Kentucky olmak üzere Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler adeta felaketi yaşadı. Yaşanan kasırga dehşetinde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin ise hala kayıp olduğu açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarına katılanlar bu saatten sonra hayatta kalan birini bulmanın 'mucize olacağını ifade ederken sağ kalanlar dehşet anlarını anlattı. 'Tek duyabildiğimiz çığlıklardı'ABD'de Kentucky başta olmak üzere en az 30 hortumun vurduğu 6 eyalette arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşanan felaketin merkez üssü olarak nitelendirilen Mayfield kasabasındakiler yaşadıkları anları anlattıları.Arama kurtarma çalışmaları, hortum nedeniyle çatısı çöken bir mum fabrikasına odaklanmış durumda. Fabrikada 110 kişinin çalıştığı ancak şu ana kadar 40 kişinin kurtarılabildiği belirtildi.DUYABİLDİĞİM TEK ŞEY ÇIĞLIKLARDIFabrilkada çalışanlar dehlet anlarını şu sözlerle anlattı: Yöneticiler insanları bir tuvalette ve sığınağın altında sıraya dizip, çökmeden önce 15 dakika kaldıklarını söyledi. Dehşet anlarında tek duyabildiğinin çığlıklar olduğunu ifade etti.BAŞLARINA KOVA GEÇİREREK KENDİLERİNİ KORUDULARFabrikadaki çalışanlardan birinin başını beş galonluk kova ile koruduğunu ve yıkılan duvarların arasından çıkmayı başardığı söylenenler arasında.İKİ AYLIK KIZINI ARABA KOLTUĞUNA BAĞLADIJackie ve Doug Koon ise dehşet anlarında banyoda saklandıklarını, iki oğlunun küvette yastıklarla uzanmasını sağladıklarını ifade etti. İki aylık kızlarını ise onu en fazla koruma sağlayacakları yer olan araba koltuğuna bağladıklarını söylediler.DEHŞET ANLARINI ANLATTIJackie, dehşet anlarından sonra Facebook hesabından yaptığı açıklamasında 'Hiçbir şey... bir kasırganın size doğru geldiğini bilmek ve çocuklarınızın çıldırdığını duymak ve öleceğimizi düşünmekten daha korkutucu değildir' diye yazdı.'ARABADA AĞLARKEN BULDUM'Kasırganın evlerini vurduğu anlar için, 'Hepimiz uçtuk ve komşumuzun evinin diğer tarafında kaldık' sözlerini sarf etti. Kasırganın sonunda dört yaşındaki oğlunun başında bir kesik olduğunu iki aylık kızının ise araba koltuğunda ağlarken bulduğunu ifade etti.Eşiyle restoran işleten Wayne Flant, iş yerinin hortumda tamamen yerle bir olduğunu belirterek, 'Hortum öncesi bir sürü müşterimiz olurdu, şimdi ise bir süre hiç müşterimiz olmayacak.' dedi.Mayfield'in nüfusunun yaklaşık 10 bin olduğunu söyleyen Flant, 'Gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Hala insanları bulmaya çalışıyoruz, hala enkaz altından insan çıkarıyorum.' diye konuştu.' NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM'Bir an önce enkazı temizleyip restoranını yeniden inşa etmek istediğini, hala ödenmesi gereken faturaları olduğunu dile getiren Flant, 'Bazıları ise kaybettiklerini asla onaramayacak, Ne yapacağımı bilmiyorum, söylenecek söz yok.' ifadelerini kullandı.'ELEKTRİĞİMİZ, SUYUMUZ YOK'Evlerinin restorandan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta olduğunu ve şans eseri hortumdan zarar görmediğini belirten Flant, ''İki gündür elektriğimiz ve suyumuz yok. Sabaha doğru 3'te uyandım ve donuyordum. Bugün oğlum ile bir jeneratör kuracağız ve soğuktan ölmeyeceğiz.'' dedi.GİDECEK YERİMİZ YOKBirçok kişinin evinin tamamen yıkıldığını, çoğunun otellere gidemediğini ve gidecek yeri olmadığını anlatan Flant, ''Kimden olursa olsun, burada yardıma ihityacımız var. Burada gidecek hiçbir yeri olmayan bir sürü kişi var.'' ifadelerini kullandı.TAM ANLAMIYLA FELAKET30 yıldır Kentucky'de yaşayan Daren Stewart ise,''İnsanların evleri gitti, hiçbir şeyi kalmadı. Kentucky'nin batısı tam anlamıyla felaket durumda ve ben de insanlara yardım edebilmek için buradayım.'' diye konuştu.KİM ÖLDÜ KİM KAYIP BİLMİYORUMHortum vurduğunda 110 kişinin enkaz altında kaldığı mum fabrikasında çalışan 34 yaşındaki Allen Shane Williams ise, ''Şimdiye kadar bildiğim kadarıyla fabrikadan az 3-4 arkadaşımı kaybettim. Başka kimler hayatta, kim öldü, kim kayıp bilmiyorum.'' dedi.Williams, şunları kaydetti:''Doğup büyüdüğüm mahallem yıkıldı. Hortum tüm kenti yıktı geçti. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Annem dahil insanların gidecek yerleri yok. Eve, kıyafete, gıdaya ihtiyacımız var. İnsanların ilaca ihtiyacı var. Kimden gelirse gelsin her türlü yardıma ihtiyacımız var.''Mayfield'de yaşayan Shyheim McCampbell ise, '' Hiçbirimiz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık, bun hazır değildik.'' ifadelerini kullandı.EVSİZLERİN KALDIĞI BARINAK YERLE BİR OLDUHortumda evsiz kadınların kaldığı bir barınağın da yıkıldığını söyleyen McCampbell, ''Kentimiz Mayfield öldü ve şehri yeniden hayata döndürmeye çalışıyoruz. Zor olacak, zaman alacak ama bu yapabiliriz.'' dedi.McCampbell, ''Eyaletin ya da fedaral hükümetin bir an önce su tankeri kurması gerek, yoksa kent çok kötü kokacak.'' şeklinde konuştu.DÜNYAMIZ ALT ÜST OLDUChloe Sanderson ise, '' Uyandığınızda her şeyinizin gittiğini, dünyanızın alt üst olduğunu görüyorsunuz.'' ifadelerini kullandı.''HORTUMLAR ŞİDDETLİ BİR CANAVAR GİBİ''Afetzedelere yardım için Michigan'dan Mayfield'a gelen Kendra Patocki ise ''Birçok fırtına gördüm ama bu en yıkıcı olanı. Şimdiye kadar gördüğüm en kötü hortum olduğunu söyleyebilirim. Gözyaşlarımı zor tutuyorum. Hortumlar şiddetli bir canavar gibi, nereden geldiği belli olmuyor.'' değerlendirmesinde bulundu.KANSAS'TAN YARDIM İÇİN 8,5 SAAT YOLCULUK YAPTILAREric Jorgensen ve eşi ise Kansas'tan 8 buçuk saat süren yolculuğun ardından Mayfield'e geldiklerini ve hortumdan etkilenenlere yardım etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Jorgensen, ''Bu hortum anlaşılan 3 mil genişliğindeydi, bazı binaların ayakta kalabilmesi ise gerçekten bir mucize.'' dedi.KASABA KİBTİR ÇÖPÜ GİBİ DAĞILDIBelediye başkanı Kathy O'Nan, CNN'e yaptığı açıklamada, kasabanın 'kibrit çöpü' gibi dağıldığını ifade etti. Evlerin ve binaların parçalanıp dümdüz olduğu kasabada direkler eğrildi, ağaçlar kopup devrildi. şfadelerini kullandı.130 YILIN EN ÖLÜMCÜLÜ130 yılın en ölümcül fırtınası olduğu belirtilen fırtına nedeniyle ölü sayısının 100'den fazla olabileceği düşünülüyor. Eyalette Olağanüstü hal ilan edilirken hayatta kalanları aramak ve yardım ihtiyaçlarını karşılamak için Ulusal Muhafızlar ve eyalet polisleri çalışmalarına devam ediyor.'Bunun eyaletimizin tarihinde görülmüş en yıkıcı hortum olduğuna inanıyorum' diyen Kentucy Valisi Andy Beshear, 'Tarif edilemez. Yıkım seviyesi şimdiye kadar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor' diyerek yaşanan trajediyi dile getirdiBesher ayrıca, hortumun karada 320 kilometreden fazla mesafe katettiğini belirtti.DEHŞETE İLİŞKİN SON DAKİKA DETAYLARABD'nin başta Kentucky eyaleti olmak üzere çevre eyaletlerde de etkili olan hortumda can kaybının 100'ü aştığı ifade edildi. Kentucky Valisi Andy Beshear, 18 ilçenin hortum nedeniyle hasar gördüğünü belirtti.CAN KAYBI ARTIYORABD medyası, 80'i Kentucky'de olmak üzere 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini; can kaybının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.'HİÇBİR ŞEY AYAKTA DEĞİL'Beshear, 'Bu hortumun ilerlediği çizgideki hiçbir şey artık ayakta değil. Hasar gören 18 ilçe, elektriksiz 36 ila 50 bin Kentucky vatandaşı var.ABD TARİHİNDEKİ EN UZUN HORTUMMayfield bugün bulunduğumuz yer, babamın memleketi Dawson Springs ve Bremen en çok etkilendi. Bunun nihayetinde ABD tarihindeki en uzun hortum olacağına inanıyorum' dedi.ULUSAL MUHAFIZLAR DEVREDEBeshear , 'Ulusal Muhafızlar konuşlandırıldı, şu anda 300'den fazla muhafızımız var ve topluluğumuza yardım etmek için oradalar. Kapı kapı dolaşıyorlar ama birçok ailenin artık kapısı yok. Kurtulanları umutla arayarak enkazdan enkaza gidiyorlar. 2,3 milyon doların üzerinde 18 bin 31 bağış aldık. Her kuruş ailelere yardım için kullanılacak.'